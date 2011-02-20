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۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۰۷

آغاز تغییر فرکانس شبکه‌های رادیویی

آغاز تغییر فرکانس شبکه‌های رادیویی

در راستای افزایش کیفیت و دسترسی آسان به شبکه‌های مختلف رادیو در سراسر کشور به زودی فرکانس‌های باند اف ام رادیو تغییر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی صدای سازمان صدا و سیما در اطلاعیه ای اعلام کرد:‌ در راستای افزایش کیفیت و
 دسترسی آسان به شبکه‌های مختلف رادیو در سراسر کشور به زودی فرکانس‌های باند اف ام رادیو سراسر کشور در چند مرحله تغییر می‌کند.

زمان دقیق تغییر فرکانس،‌ از طریق اطلاعیه‌هایی اعلام می‌شود. در مرحله اول‌ فرستنده‌های اصلی شهر تهران با تغییر فرکانس،‌ در فرکانس‌های جدید آماده پخش برنامه‌های شبکه‌های مختلف رادیو می‌شوند.

در مرحله دوم طرح، فرستنده‌های پرقدرت اف ام سراسر کشور در فرکانس های جدید تنظیم خواهند شد. در مدت زمان تغییر فرکانس فرستنده‌های اصلی شهر تهران،‌ فرستنده‌های جایگزین وظیفه پوشش شبکه‌های رادیویی را بر عهده دارند که ممکن است در برخی از نقاط شهر تهران دریافت ضعیف‌تری صورت گیرد.
 

کد مطلب 1257752

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