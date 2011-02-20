دو هزار تن مرغ در لرستان ذخیره سازی شد

حجت الله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: طرح نظارتی ایام نوروز و تنظیم بازار پایان سال از امروز در سراسر استان آغاز می شود.

وی از استفاده از همه امکانات و نیروها برای نظارت بر روند عرضه کالا و خدمات خبر داد و بیان داشت: نظارت بر عرضه خدمات در سه حوزه رستورانها، هتلها و مهمانپذیرها، مراکز تفریحی و گردشگری و حوزه حمل و نقل صورت می گیرد.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان همچنین با اشاره به برنامه های این سازمان برای تامین مایحتاج عمومی مردم، یادآور شد: کالاهای اساسی مورد نیاز مردم از قبیل قند و شکر، برنج، روغن، گوشت قرمز و سفید و میوه در نمایشگاههای بهاره با قیمت مطلوب عرضه خواهد شد.

بیرانوند همچنین از ارائه کالاهای مورد نیاز مسافران در مسیر تردد آنها، خاطر نشان کرد: کشیک های نوروزی این سازمان به صورت شبانه روزی بر روند عرضه کالا و خدمات و همچنین قیمت ها نظارت خواهند کرد.

وی خاطر نشان کرد: نمایشگاههای بهاره عرضه کالا در همه شهرستانهای استان دایر خواهد شد.