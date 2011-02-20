۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۴۱

با کسب عنوان برتر؛

برنامه سازان رادیوالبرز در ویژه برنامه های محرم درخشیدند

کرج - خبرگزاری مهر: برنامه سازان مرکز رادیویی البرز موفق به کسب عنوان برتر ویژه برنامه های ماه محرم در میان شبکه های رادیویی معاونت صدا شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، رادیو البرز همزمان با سایر شبکه های رادیویی در ایام محرم ویژه برنامه هایی را بر روی انتن برد که با استقبال بسیار زیاد مخاطبان نیز همراه شد.
 
در بررسی معاونت صدا در خصوص برنامه های این ایام، برنامه سازان مرکز رادیویی البرز موفق به کسب عنوان برتر ویژه برنامه های ماه محرم در میان شبکه های رادیویی معاونت صدا شدند.
 
کسب مقام برتر گویندگی و مقام اول تهیه کنندگی در این خصوص به ترتیب به بهروز رضوی و حسین خلیل نژاد در برنامه "بوسه بر آب، بوسه بر خاک" تعلق گرفت.
 
برنامه رادیویی فوق در حالی به عنوان برنامه برگزیده معرفی شده است که در ویژه برنامه های محرم تنها یک برنامه برگزیده معاونت صدا بوده است، برنامه ای که  بسیار مورد توجه کارشناسان کارگروه ارتقای کیفی برنامه های رادیو قرار گرفته است.
