فراخوان مقاله با موضوع "کتاب و زندگی روزمره" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محورهای پیشنهادی برای ارسال چکیده مقالات برای شماره دوم نشریه تحلیلی – پژوهشی کتاب مهر با موضوع "کتاب و زندگی روزمره" اعلام شد.

موضوع مفهوم کتاب در سبک زندگی ایرانی، نگرش (رویکرد فرهنگی ) جامعه ایران به کتاب و اقتصاد و بازاریابی اجتماعی کتاب به عنوان موضوعات اصلی این فراخوان اعلام شده که در موضوع اول کتاب و اوقات فراغت، همنشینی و جانشینی کتاب و سایر کالاهای فرهنگی و مطالعه تطبیقی ایران و سایر کشورها به عنوان زیر موضوع معرفی شده است.

همچنین کتاب به مثابه کالا (فرهنگی، تجاری/ مصرفی، لوکس/تشریفاتی) و کتاب به مثابه رسانه جمعی زیر موضوع نگرش جامعه ایران به کتاب بوده و در موضوع اقتصاد و بازاریابی اجتماعی کتاب هم 2 زیر موضوع به شرح جایگاه کتاب در سبد خرید خانوار و فروش کتاب در فروشگاه‌های کالاهای مصرفی اعلام شده است.

در این فراخوان بخشی نیز با عنوان بخش ویژه نمایشگاه کتاب با دو موضوع "بازارگردی کتاب" (Book Window Shopping) و "واکاوی نمایشگاه کتاب از منظر مطالعات فرهنگی" گنجانده شده است.

علاقه مندان می توانند چکیده یا طرح اولیه مقالات خود را تا 20 اسفند ماه سال جاری به پست الکترونیکی Ketabemehr@iricap.com ارسال کنند، با پژوهشگرانی که چکیده یا طرح مقالات آن ها به تایید اولیه کمیته علمی فصلنامه کتاب مهر برسد برای سفارش نگارش مقاله تماس گرفته می شود.

این مقالات در شماره آتی کتاب مهر در اردیبهشت ماه سال 90 همزمان با نمایشگاه بین المللی کتاب تهران منتشر می شود.