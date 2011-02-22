حجت الاسلام سیدجواد موسوی هوایی در گفتگو با خبرنگار مهر، به جایگاه اخلاق در دنیای امروز اشاره کرد و گفت: جهان امروز مدار تعالی انسان را فقط در دنیای مادی و آزادی بی حد و حصر انسان تعریف می کند. به همین دلیل کشورها و مردمان جهان را به دسته های عقب مانده، پیشرفته و مانند آن تقسیم می کنند.



معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی افزود: در چنین جهانی اخلاق در نهایت مساوی با قانون برگرفته از دموکراسی تعریف خواهد شد. این در حالی است که اومانیسم فکری و عملی باعث انحطاطات اخلاقی و بی توجهی به فضائل انسانی شده است که نتایج آن از قرون گذشته نمایان تر شده است مانند افزایش مسئله بردگی جنسی زنان و کودکان، استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی ، افزایش فشارهای روانی و ...



وی روی آوری به اخلاق را تنها راه نجات انسان از شرایط کنونی دانست و تأکید کرد: تنها راه نجات انسان مخلوق از حصار دنیا خواهی و تشنگی حاصل از آن که پایانی برای آن متصور نیست، رو آوردن به سوی اخلاق برگرفته از چشمه اصیل حق و نمایندگان واقعی آنها است، اخلاقی که مبتنی بر اصول وحی و فطرت حق و حقیقی انسان است که از اهداف اصلی بعثت پیامبراسلام(ص) است .

وی به ارزیابی خود از جایگاه اخلاق در بین جوامع امروز پرداخت و گفت: با از میان رفتن مرزهای دینی در طول قرون گذشته در جهان مادی امروزی کم کم مرزهای اخلاقی نسبت به دهه های گذشته از میان رفته است چرا که تعریف کننده اخلاق اکمل ، دین الهی است. لذا با مطرح شدن تئوری های جایگزین دین، اخلاق انسانی مخدوش شد. ولی در سالهای اخیر به علت آگاهی جهانیان نسبت به حق و حقیقت، گرایشها به منظور دستیابی و درک نور الهی بیشتر شده است و مهرورزی از بهترین آموزه‏های اخلاقی است که نقش مهم و مؤثری در گرایش انسان‏ها به سوی حق و عدالت ایفا می‏ کند.

حجت الاسلام موسوی هوایی در مورد چگونگی نهادینه کردن اخلاق در جوامع انسانی نیز گفت: با توجه به اینکه پیامبر اسلام(ص)پیامبر اخلاق و رحمت است و زندگی و سیره ایشان پر است از مصادیق مهرورزی حتی نسبت به دشمنان خود و دین اسلام نیز دینی سراسر پر از آموزه های اخلاقی و انسانی است که از دیدگاه آن مهربانی و محبت ورزیدن، مایه قوام و برپایی جامعه انسانی است .



وی بر نقش اخلاق مداری در دستیابی به صلح جهانی تأکید کرد و گفت: صلح جهانی یعنی روزی که همه مردمان جهان با رشد عقلی و قلبی و درک مفاهیم والای تعالی انسان و عمل به آنها در جامعه جهانی بتوانند در مسیر رشد حقیقی قرار گیرند و خود را از ناشایستگی ها پیرایش کنند و به خوبی ها آراسته گردانند که در آن روز هر کسی با همنوع خود رفتاری شایسته و سرشار از مهر و محبت خواهد داشت و آماده کردن جهان برای رسیدن به چنین روزی جز در سایه حرکت به سمت نور میسر نخواهد شد؛ بنابراین با عمل به آموزه های اخلاقی-دینی و سیره انبیاء و به خصوص حضرت محمد مصطفی(ص)و اهل بیت(ع)می باید قدم در راه فضایل انسانی برداشت تا در مسیر حرکت به سمت صلح قرار گیریم.