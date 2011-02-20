حریف ذوب آهن در خانه الوکره متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته چهاردهم مسابقات فوتبال لیگ ستارگان قطر شنبه شب با برگزاری یک بازی بین تیمهای الوکره و الریان پیگیری شد. این بازی که به میزبانی الوکره در ورزشگاه سعود بن عبدالرحمان برگزار شد در پایان به نتیجه تساوی 2 بر 2 انجامید و دو تیم به تقسیم امتیاز رضایت دادند.
در این بازی برای تیم الوکره انور دیبا (29 - پنالتی) و مجتبی سیدجعفر (56) گلزنی کردند و گلهای تیم الریان نیز توسط رودریگو تاباتا (13) و فابیو سزار (47) به ثمر رسید. الریان در حال حاضر با 23 امتیاز رتبه پنجم جدول رده بندی لیگ ستارگان قطر را در اختیار دارد. الریان در گروه D مسابقات لیگ قهرمانان آسیا با تیمهای الامارات امارات، ذوب آهن ایران و الشباب عربستان همگروه است.
- هفته چهاردهم لیگ ستارگان قطر طبق برنامه زیر پیگیری خواهد شد:
سه شنبه - 3/12/1389
* السد - الخور
جدول رده بندی:
1- لخویا 32 امتیاز
2- الغرافه 31 امتیاز - حریف سپاهان
3- العربی 30 امتیاز
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5- الریان 23 امتیاز - حریف ذوب آهن
6- السد 22 امتیاز - حریف استقلال
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11- الخور 7 امتیاز
12- الاهلی 5 امتیاز
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