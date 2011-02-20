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۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۴۷

هفته چهاردهم لیگ ستارگان قطر/

حریف ذوب آهن در خانه الوکره متوقف شد

حریف ذوب آهن در خانه الوکره متوقف شد

تیم الریان، حریف ذوب آهن در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا هفته چهاردهم لیگ ستارگان قطر را با تساوی مقابل الوکره پشت سر گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته چهاردهم مسابقات فوتبال لیگ ستارگان قطر شنبه شب با برگزاری یک بازی بین تیم‌های الوکره و الریان پیگیری شد. این بازی که به میزبانی الوکره در ورزشگاه سعود بن عبدالرحمان برگزار شد در پایان به نتیجه تساوی 2 بر 2 انجامید و دو تیم به تقسیم امتیاز رضایت دادند.

در این بازی برای تیم الوکره انور دیبا (29 - پنالتی) و مجتبی سیدجعفر (56) گلزنی کردند و گل‌های تیم الریان نیز توسط رودریگو تاباتا (13) و فابیو سزار (47) به ثمر رسید. الریان در حال حاضر با 23 امتیاز رتبه پنجم جدول رده بندی لیگ ستارگان قطر را در اختیار دارد. الریان در گروه D مسابقات لیگ قهرمانان آسیا با تیم‌های الامارات امارات، ذوب آهن ایران و الشباب عربستان همگروه است.

- هفته چهاردهم لیگ ستارگان قطر طبق برنامه زیر پیگیری خواهد شد:
سه شنبه - 3/12/1389
* السد - الخور

جدول رده بندی:
1- لخویا 32 امتیاز
2- الغرافه 31 امتیاز - حریف سپاهان
3- العربی 30 امتیاز
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5- الریان 23 امتیاز - حریف ذوب آهن
6- السد 22 امتیاز - حریف استقلال
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11- الخور 7 امتیاز
12- الاهلی 5 امتیاز

کد مطلب 1257760

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