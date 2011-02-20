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۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۳۲

طرح نظارتی ویژه نوروز از امروز آغاز شد

طرح نظارتی ویژه نوروز از امروز آغاز شد

مدیرعامل سازمان حمایت با اشاره به افزایش عرضه و تقاضا در ایام پایانی سال از آغاز طرح نظارتی ویژه نوروز از امروز (اول اسفند ماه) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن نکویی‌مهر گفت: با توجه به اینکه همواره در ایام پایانی سال با افزایش تقاضا مواجه می‌شویم، اجرای طرح ویژه نوروزی پیش‌بینی شده است که از همه ظرفیت‌های موجود و مجموعه‌های مرتبط در اجرای این طرح استفاده خواهیم کرد.

مدیرعامل سازمان حمایت آغاز طرح نظارتی ویژه نوروز را از اول اسفند ماه اعلام کرد و گفت: هدف از اجرای این طرح اعمال سیاست‌های تنظیم بازار، اصلاح نظام توزیع، نظارت و کنترل قیمت‌هاست که از اول اسفند ماه سال جاری تا دهم ا‌ردیبهشت ماه 1390 است.
 
وی خاطر نشان کرد : طرح نظارتی ویژه نوروز کالاهایی  همچون البسه و پوشاک، کیف و کفش، آجیل و خشکبار، خواربار و شیرینی‌جات، لبنیات، گوشت قرمز، گوشت مرغ، ماهی، قند وشکر، روغن‌نباتی، برنج، انبار و سردخانه‌ها، میادین میوه و تره‌بار و نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا  را شامل می شود .
 
به گفته نکویی‌مهر، این طرح در بخش خدمات در برگیرنده شرکت‌های مسافربری، حمل و نقل درون شهری و برون‌شهری، اماکن تفریحی و فرهنگی، سیاحتی و زیارتی، واحدهای اقامتی، غذاخوری‌ها و رستوران‌های بین شهری است.
 
نکویی‌مهر از انجام بیش از 2 میلیون و 600 هزار بازرسی از ابتدای اجرای طرح نظارتی ویژه هدفمندسازی یارانه‌ها تا 24 بهمن ماه خبر داد و گفت: بازرسی های انجام شده منجر به تشکیل  216 هزار پرونده تخلفاتی  به ارزش بالغ بر 200 میلیارد تومان شده  است.
 
کد مطلب 1257761

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