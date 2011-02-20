طرح نظارتی ویژه نوروز از امروز آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن نکوییمهر گفت: با توجه به اینکه همواره در ایام پایانی سال با افزایش تقاضا مواجه میشویم، اجرای طرح ویژه نوروزی پیشبینی شده است که از همه ظرفیتهای موجود و مجموعههای مرتبط در اجرای این طرح استفاده خواهیم کرد.
مدیرعامل سازمان حمایت آغاز طرح نظارتی ویژه نوروز را از اول اسفند ماه اعلام کرد و گفت: هدف از اجرای این طرح اعمال سیاستهای تنظیم بازار، اصلاح نظام توزیع، نظارت و کنترل قیمتهاست که از اول اسفند ماه سال جاری تا دهم اردیبهشت ماه 1390 است.
وی خاطر نشان کرد : طرح نظارتی ویژه نوروز کالاهایی همچون البسه و پوشاک، کیف و کفش، آجیل و خشکبار، خواربار و شیرینیجات، لبنیات، گوشت قرمز، گوشت مرغ، ماهی، قند وشکر، روغننباتی، برنج، انبار و سردخانهها، میادین میوه و ترهبار و نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا را شامل می شود .
به گفته نکوییمهر، این طرح در بخش خدمات در برگیرنده شرکتهای مسافربری، حمل و نقل درون شهری و برونشهری، اماکن تفریحی و فرهنگی، سیاحتی و زیارتی، واحدهای اقامتی، غذاخوریها و رستورانهای بین شهری است.
نکوییمهر از انجام بیش از 2 میلیون و 600 هزار بازرسی از ابتدای اجرای طرح نظارتی ویژه هدفمندسازی یارانهها تا 24 بهمن ماه خبر داد و گفت: بازرسی های انجام شده منجر به تشکیل 216 هزار پرونده تخلفاتی به ارزش بالغ بر 200 میلیارد تومان شده است.
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