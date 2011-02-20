افزایش 8400 تخت بیمارستانی در کشور تا پایان سال

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی افزود: علاوه بر این، هم اکنون برنامه افزایش 46 هزار تخت بیمارستانی دیگر در نقاط مختلف کشور در دست اجراست.

وی ادامه داد: همچنین تا پایان سال دو هزار خانه بهداشت روستایی و 272 مرکز و پایگاه بهداشتی و درمانی شهری در کشور ساخته می شود.

دستجردی، توسعه فضاهای آموزشی و دانشگاهها را از دیگر فعالیتهای امسال وزارت بهداشت برشمرد و گفت: امسال 52 دانشکده جدید در کشور تاسیس شد.

وزیر بهداشت به اجرای طرح پزشک خانواده در سه استان و 17 شهرستان اشاره کرد و افزود: از سال آینده درصدد اجرای این طرح در تمام شهرهای دارای جمعیت 100 هزار نفر هستیم.

دستجردی گفت: تا پایان برنامه پنجم توسعه، تمام شهرها و روستاهای نقاط مختلف کشور زیر پوشش طرح پزشک خانواده قرار خواهد گرفت.