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۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۳۶

دستجردی خبر داد:

افزایش 8400 تخت بیمارستانی در کشور تا پایان سال

افزایش 8400 تخت بیمارستانی در کشور تا پایان سال

وزیر بهداشت گفت: تا پایان سال جاری هشت هزار و 400 تخت بیمارستانی به شبکه بهداشت و درمان کشور افزوده خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی افزود: علاوه بر این، هم اکنون برنامه افزایش 46 هزار تخت بیمارستانی دیگر در نقاط مختلف کشور در دست اجراست.

وی ادامه داد: همچنین تا پایان سال دو هزار خانه بهداشت روستایی و 272 مرکز و پایگاه بهداشتی و درمانی شهری در کشور ساخته می شود.
 
دستجردی، توسعه فضاهای آموزشی و دانشگاهها را از دیگر فعالیتهای امسال وزارت بهداشت برشمرد و گفت: امسال 52 دانشکده جدید در کشور تاسیس شد.
 
وزیر بهداشت به اجرای طرح پزشک خانواده در سه استان و 17 شهرستان اشاره کرد و افزود: از سال آینده درصدد اجرای این طرح در تمام شهرهای دارای جمعیت 100 هزار نفر هستیم.
 
دستجردی گفت: تا پایان برنامه پنجم توسعه، تمام شهرها و روستاهای نقاط مختلف کشور زیر پوشش طرح پزشک خانواده قرار خواهد گرفت.
کد مطلب 1257764

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