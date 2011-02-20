اپوزیسیون هلند سفر خود به خاورمیانه را لغو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه تراو چاپ هلند، احزاب چپ گرای اپوزیسیون هلند اعلام کرده اند که سفر به خاورمیانه را پس از آنکه مصر از لیست کشور‌های مورد نظر برای سفر حذف شد، لغو کردند.

برنامه سفر به خاورمیانه چند روز پیش به طور ناگهانی تغییر کرده و پس از آن احزاب چپ گرا اعلام کردند که در سفر هیئت کمیسیون خارجی مجلس حضور نخواهند داشت.



"فرانس تیمر مانس" نماینده حزب کارگر پس از آنکه به دلیل امنیتی، سفر به مصر لغو شد، اعلام کرد که او در سفر خاورمیانه شرکت نخواهد کرد.



خانم "البیراک" رئیس کمیسیون خارجی مجلس هلند نیز به دلیل باردار شدن نمی‌تواند در این سفر شرکت کند.



زمانی که مشخص شد رژیم اسرائیل تلاش کرده تا از سفر هیئت هلندی به فلسطین جلوگیری کند، احزاب سوسیالیست، سبز چپ و دموکرات‌های ۶۶، این سفر را تحریم کردند. اکنون تنها نمایندگانی از احزاب لیبرال، آزادی و دموکرات مسیحی‌، اتحادیه مسیحی‌ و (SGP) به کشور‌های لبنان، اردن، سرزمین های اشغالی و بخش‌هایی‌ از سرزمین‌های فلسطین سفر خواهند کرد.



به گفته "آلکساندر پختولد"، رهبر حزب دموکرات‌های ۶۶، آویگدور لیبرمن وزیر امور خارجه اسرائیل به دلایل سیاسی و نه به دلایل امنیتی، از ورود نمایندگان مجلس هلند به نوار غزه جلوگیری کرده است.

"هاری فان بومل" نماینده حزب سوسیالیست در پارلمان هلند معتقد است که بقیه اعضای کمیسیون می‌بایست سفر خود را نیز لغو کنند اما احزاب دیگر اعلام کرده اند که سفر خود را در روز دوشنبه آغاز خواهند کرد.