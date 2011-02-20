به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه چهارمین جشنواره ملی نماز و نیایش به روایت دوربین همزمان با شب میلاد باسعادت پیامبراکرم (ص) بعد از نماز مغرب و عشاء با سخنرانی مدیر تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه ( س) آیت‌الله سعیدی در شبستان امام خمینی برگزار می‌شود.

آغاز چهارمین جشنواره ملی نماز و نیایش به روایت دوربین از روز دوم اسفندماه، آثارمنتخب فیلم با حضور هنرمندان منتخب هر بخش ازسراسر کشور تا پنجم اسفندماه در سینما وتوس قم اکران می شود. عکس‌های منتخب شرکت کننده در چهارمین جشنواره ملی نماز و نیایش به روایت دوربین در طول برگزاری جشنواره در سالن انتظار سینما وتوس در معرض دید علاقمندان گذاشته می‌شود.

در چهارمین جشنواره نماز و نیایش برای نخستین بارفیلم­های منتخب در چهارمین جشنواره ملی نماز و نیایش با کیفیت صدای مطلوب دالبی و کیفیت تصویر (DVCAM) روی پرده سینمای وتوس قم به نمایش گذاشته می­شود. این جشنواره امسال در چهار بخش مستند، داستانی، پویانمایی و نماهنگ در محل سینما وتوس با حضور برگزیدگان بخش‌های فیلم عکس و فیلمنامه از 30 استان کشور برگزار می‌شود.

محمد بیطرفان مسئول کمیته فنی چهارمین جشنواره ملی نماز و نیایش فیلم‌های بخش جنبی جشنواره را آثار عباس صالح مدرسه‌ای، غزه و دفاع مقدس برشمرد و افزود: این فیلم‌ها به ترتیب در روزهای 2 تا 4 اسفند پخش می­شود. هر روز در چهارسانس فیلم‌های بخش مسابقه در سالن پخش فیلم سینما وتوس اکران می‌شود.

بیطرفان با گرامیداشت یاد و خاطر جوان هنرمند امیر عرب‌پورتصریح کرد: امسال در یک باکس ویژه آثاری از مرحوم امیرعرب‌پور به نمایش در می‌آید. از دوم تا چهارم اسفند مرور بر آثار یک فیلمساز دینی، فیلم‌های غزه و دفاع مقدس پخش می‌شود.

بیطرفان ازدیگر برنامه‌های ویژه جشنواره را پخش یک فیلم سینمایی در دو سانس به صورت روزانه و نشست‌های تخصصی نقد و بررسی فیلم مسابقه شب هنگام در محل برگزاری جشنواره برشمرد و تصریح کرد: هر روز آثاری که به اکران گذاشته می‌شود با حضور کارشناسان برجسته نقد و بررسی می‌شود. کارگاه تحصصی عکاسی صبح روزهای سوم و چهارم اسفند با حضور استاد احمدرضا پناهی برای علاقمندان برگزار می‌شود.

وی تعداد آثارراه یافته به مرحله نهایی را 39 عکس عنوان کرد و افزود: این عکس‌ها در سالن‌های انتظار سینما وتوس درمدت زمان برگزاری در معرض دید علاقمندان گذاشته می‌شود.

بیطرفان فیلم‌های منتخب را 74 فیلم دانست که در11 باکس 80 دقیقه‌ای تقسیم شده‌اند و نمایش داده می‌شود، مسئول کمیته فنی خاطرنشان کرد: سه فیلم سینمایی "ملک سلیمان"، "عصرروزدهم" و "طلا و مس" روزانه در دو سانس به نمایش گذاشته می‌شوند.