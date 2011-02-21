محمد دانشور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: هرچند برای نخستین بار تجربه حضور در مسابقات قهرمانی دوچرخه‌سواری آسیا را بدست آوردم اما با این حال سطح این رقابت‌ها را بسیار بالا دیدم. حریفان ما در آسیا قدرتمند هستند و باید برای کسب مدال‌های بیشتر و ارتقای رنگ آنها تلاش بیشتری داشته باشیم.

وی افزود: متاسفانه تجربه زیادی در مسابقات برون مرزی نداشتم. مطمئنم اگر تمرین بهتری در تهران انجام می دادم و تجربه بیشتری داشتم، رنگ مدال‌هایم در این رقابت‌ها بهتر از این می شد.

دارنده دو مدال نقره و برنز مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا در تایلند، خاطرنشان کرد: کار من در مسابقه کایرین سخت تر بود و حریفانم در این رشته قوی‌تر بودند. من با اشتباه خودم که تنها به دلیل کم تجربگی بود به مدال نقره رسیدم.

وی با بیان اینکه "اگر امکانات خوبی داشتیم می توانستیم تمرین بهتری انجام دهیم"، گفت: به طور قطع اگر پیست سرپوشیده داشتیم در تمام مواد شانس کسب مدال برای ما وجود داشت و حتی در برخی مواد می توانستیم با اختلاف زیاد مدال طلا بگیریم.

دانشور تصریح کرد: من یک سال دیگر هم می توانم در مسابقات رده سنی جوانان شرکت کنم. امیدوارم در این مدت امکانات دوچرخه‌سواری ایران از نظر پیست بهتر شود و من هم تلاش می‌کنم تا بتوانم مدال‌های بهتری را در مسابقات بعدی برای کشورم بدست آورم.

سی و یکمین دوره مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی بزرگسالان آسیا و هجدهمین دوره مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی جوانان این قاره با کسب 11 مدال برای رکابزنان کشورمان در تایلند برگزار شد.