علمای دینی به علوم روز مجهز شوند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سید کاظم نورمفیدی پیش از ظهر یکشنبه در دیدار با ناظران مدارس علوم دینی اهل سنت استان گلستان، اظهار داشت: شیعه و سنی در طول دوران تاریخ بهترین انتقال دهندگان مواریث رسول گرامی اسلام(ص) بوده اند.

نماینده استان گلستان درمجلس خبرگان رهبری، افزود: در صدراسلام، پیامبراکرم (ص) اسلام را به صورت منطقه ای ندیدند، بلکه با ارسال نامه های مختلف به امپراطوری های آن زمان جهان شمول بودن این دین الهی را اعلام داشتند.

نورمفیدی، اضافه کرد: علماء و روحانیان ما باید با استفاده ازسیره و روش رسول مکرم اسلام (ص) به رسالت جهانی خود عمل کنند و با زبان دین با جهان سخن بگویند.

امام جمعه شهرستان گرگان، افزود: طلابی که امروز درحوزه های علمیه درحال تحصیل هستند باید خودشان را برای پاسخگوئی به جامعه پیشرفته 20 یا 30 سال آینده آماده کنند.

آیت الله نورمفیدی، نقش مدیران و مدرسان مدارس علوم دینی را درتربیت روحانیان عالم و آگاه مهم برشمرد و گفت: حوزه های علمیه اهل سنت ایران باید به اندازه ای رشد کنند تا با دانشگاه های بزرگی همچون الازهر رقابت کنند.

وی خطاب به ناظران مدارس علوم دینی اهل سنت گفت: در امر نظارت مهمترین شرط، امانت داری است و نباید علائق و غرض ورزی های شخص ناظر در آن رخنه کند.

نماینده مقام معظم رهبری دراستان گلستان با بیان اینکه علم به تنهایی کافی نیست، افزود: اگر کسی علم را در ذهن خود محفوظ داشته باشد ولی در استفاده از آن و در زمان لازم آن را بکار نبندد، با یک فرد جاهل تفاوتی ندارد.