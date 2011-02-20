"شبکه اجتماعی" و "آلیس در سرزمین عجایب" برنده جایزه ادی شدند

به گزارش مهر، به نقل از هالیوود ریپورتر در جریان مراسم شصت و یکمین دوره جوایز سالانه انجمن تدوینگران سینمای آمریکا(موسوم به ادی) ، تدوین فیلم "شبکه اجتماعی" توسط انگس وال و کرک بکستر برنده عنوان بهترین تدوین در رشته فیلم‌های دراماتیک داستانی شد.



در رشته فیلم‌های کمدی و موزیکال تدوین فیلم "آلیس در سرزمین عجایب" توسط کریس لبنزان برنده جایزه اول شد. تدوین انیمیشن "داستان اسباب بازی 3" هم عنوان بهترین تدوین در رشته فیلم‌های انیمیشنی را به دست آورد. "داستان اسباب بازی 3" توسط کن شرتزمن و لی آنکریچ انجام گرفته است.



جاناتان شوارتز برای تدوین مجموعه تلویزیونی " خانواده مدرن" و هانتر ویا برای تدوین مجموعه تلویزیونی "راه رفتن مردگان" برنده جوایز انجمن در بخش تلویزیون شدند.



تام تالفورد و کریس کینگ نیز برای تدوین مستند "خروج از فروشگاه هدایا" برنده جایزه بهترین تدوین در رشته فیلم‌های مستند شدند.