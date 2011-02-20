بزرگراه صوفیان - شبستر به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، قطعه اول بزرگراه صوفیان - شبستر با اعتباری بالغ بر 51 میلیارد و 600 میلیون ریال پیش از ظهر یکشنبه با حضور استاندار آذربایجان شرقی به بهره برداری رسید.

مدیرکل راه و ترابری آذربایجان شرقی در حاشیه بهره برداری از قطعه اول این پروژه گفت: طول این پروژه هفت و نیم کیلومتر بوده و برای تکمیل قطعه دوم آن 18 میلیارد تومان اعتبار نیاز است تا برای خرداد ماه سال آینده آماده بهره برداری شود.

اروجعلی علیزاده ابراز امیدواری کرد: با بهره برداری از این اتوبان، تلفات و سوانح جاده ای این مسیر تا حد زیادی کاهش می یابد.

علیزاده افزود: به دلیل اصلاح مشخصات هندسی راه، ضریب ایمنی در این محور تعدیل یافته و شاهد کاهش تصادفات جاده ای خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: این پروژه قسمتی از طرح بزرگراه صوفیان- شبستر- تسوج- سلماس است که علاوه بر ایجاد ارتباط بین دو استان آذربایجان شرقی و غربی، در ارتباط با کشور ترکیه از طریق مرز رازی نیز سهمی خواهد داشت و بدین ترتیب موجب شکوفایی گردشگری و تامین نیازهای عمومی منطقه خواهد بود.

جاده صوفیان تا شهرستان سلماس از محورهایی است که تصادفات خونین متعددی در طول سال در آن اتفاق می افتد و از خواست های دیرینه اهالی منطقه است.

عملیات اجرایی این بزرگراه به طول 24 کیلومتر بوده و از سال 87 آغاز شد.