آرای نیچه بررسی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، نیچه از فیلسوفانی است که تأثیرگذاری او محدود به دوران خود نبود و اعصار بعد نیز از آراء و اندیشه‌های او متأثر شده اند.

این کتاب به طور مختصر به تعریف فلسفه نیچه و ایده‌های اصلی و اساسی فلسفه او می‌پردازد. این کتاب علاوه بر اینکه راهنمایی برای دانشجویان فلسفه برای درک فلسفه این فیلسوف آلمانی به شمار می‌رود به مثابه منبعی برای مخاطب عام است تا معنای اصطلاحاتی چون "ابرمرد" و "اراده معطوف به قدرت" را درک کند.

همچنین تأثیر نیچه بر تفکر مدرن و تأثیراتی که فیلسوفان پس از او از او گرفته‌اند در این اثر مورد توجه قرار گرفته است.

نیچه خود را فیلسوفی بهنگام نمی‌دانست. این گفته او درست است زیرا اهمیت آرای او پس از او بیش از زمان خود او مورد توجه قرار گرفته است. برای نمونه پست مدرنها او را پدر معنوی خود می‌دانند.

این کتاب در 10 فصل سامان یافته است. نیچه که بود؟ نیچه و واگنر، فیلسوفان آینده، ضدمسیح و میراث نیچه از جمله عناوین این کتاب به شمار می‌روند.