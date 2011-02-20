بخشی از کریدور دفاع مقدس ایلام به محل بازدید کاروانهای راهیان نور تبدیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی صبح یکشنبه در محل استانداری ایلام اظهار داشت: طرح کریدور گردشگری دفاع مقدس استان بصورت جامع تهیه شده و در چند محور مهم برای تأمین اعتبار به کمیسیون فرهنگی دولت ارسال شده است.

وی افزود: در فرصت ورود کاروانهای راهیان نور به استان باید با برنامه ریزی دقیق و محتوایی، ظرفیتهای کم نظیر و بسیار برجسته منطقه، برای آشنایی هرچه بیشتر بازدید کنندگان ارائه شود تا نقش تأثیرگذار ایلام در دوران دفاع مقدس بخوبی قابل انتقال باشد.

وی تصریح کرد: چنانچه متولیان امر بخوبی در حوزه نرم افزاری با داشتن برنامه به موضوع گردشگری دفاع مقدس بپردازند ظرفیتهای بسیار غنی استان کاملاً نمایان می شود.

نماینده عالی دولت در استان وجود جوان ترین سردار جنگ، شهید بازدار را که با داشتن 16 سال سن مسئولیت جانشینی گردان در دوران دفاع مقدس را بر عهده داشته را یکی دیگر از ظرفیتهای بزرگ منطقه خواند و بیان کرد: وجود روستائی مرزی مانند بیشه دراز که مردمی شهید پرور، ایثارگر و انقلابی دارد و نقش خود را در عالی ترین وضعیت به نیکی انجام داده اند یکی دیگر از ظرفیتهای گردشگری جنگ در منطقه است.

اعلایی همچنین فضای یادمانی عملیات افتخار آفرین والفجر 3 را فرصتی مناسب برای بازدید کاروانهای راهیان نور خواند و گفت: ما باید با توجه به وجود نقاط یادمانی متعدد و فراوان بجای مانده از دوران سراسر افتخار دفاع مقدس، هر سال بدنبال نوآوری و ارائه کارهای جدید برای معرفی هرچه بیشتر استان باشیم.

وی با اعلام حمایت قاطع از برنامه های کاروانهای راهیان نور که توسط سپاه امیرالمومنین(ع) ایلام برگزار می شوند، خاطر نشان ساخت: کلیه دستگاه های اداری باید بنحو مطلوب و شایسته در اجراء برنامه های کاروانهای راهیان نور مشارکت فعال داشته باشند.

در ابتدا این دیدار سردار کاکی گفت: پیش بینی می شود بیش از 16 هزار نفر از نقاط یادمانی استان در قالب کاروانهای راهیان نور بازدید کنند.

وی افزود: همچنین 4200 نفر از دانش آموزان سال دوم متوسطه استان نیز به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام می شوند.

وی اسکان زائرین در زائر سراهای استان، ایجاد ایستگاه های صلواتی در مناطق یادمانی، بازدید زائرین از مناطق عملیاتی ، اعزام زائرین استان به مناطق عملیاتی خوزستان و ارائه برشورهای معرفی مناطق عملیاتی استان را از جمله برنامه های سپاه امیرالمومنین ایلام خواند.