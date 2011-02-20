دستگیری سه متخلف شکارچی در استان ایلام

قاسم دیانت طلب در گفتگو با خبرنگار از دستگیری سه متخلف شکارچی در مناطق شهرستان دهلران خبر داد و گفت: ماموران اجرایی این شهرستان ضمن گشت و کنترل در زیستگاه های حائز اهمیت حوزه استحفاظی توانستند سه نفر متخلف شکارچی را درمنطقه بوستان زرین آباد و منطقه " کاور" دستگیر کنند.

وی با بیان اینکه متخلفین با استفاده از اسلحه اقدام به شکار غیر مجاز سه قطعه تیهو و یک قطعه کبوتر کرده بودند، افزود: ضمن تشکیل پرونده و تنظیم صورت مجلس متخلفین دستگیر شده به مراجع قضایی تحویل داده شدند .

وی ابراز امیدواری کرد با همکاری سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی و مردم بتوان عرصه های طبیعی و زیست محیطی را برای نسل آینده حفظ کرد .