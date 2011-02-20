دستگیری سه متخلف شکارچی در استان ایلام

قاسم دیانت طلب در گفتگو با خبرنگار از دستگیری سه متخلف شکارچی در مناطق شهرستان دهلران خبر داد و گفت: ماموران اجرایی این شهرستان ضمن گشت و کنترل در زیستگاه های حائز اهمیت حوزه استحفاظی توانستند سه نفر متخلف شکارچی را درمنطقه بوستان زرین آباد و منطقه " کاور" دستگیر کنند.
وی با بیان اینکه متخلفین با استفاده از اسلحه اقدام به شکار غیر مجاز سه قطعه تیهو و یک قطعه کبوتر کرده بودند، افزود: ضمن تشکیل پرونده و تنظیم صورت مجلس متخلفین دستگیر شده به مراجع قضایی تحویل داده شدند.
وی ابراز امیدواری کرد با همکاری سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی و مردم بتوان عرصه های طبیعی و زیست محیطی را برای نسل آینده حفظ کرد.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه شکار و صید غیر مجاز مراتب را به اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام با شماره تلفن 3332286-3331804 گزارش دهند.
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