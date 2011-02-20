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۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۲۵

دستگیری سه متخلف شکارچی در استان ایلام

دستگیری سه متخلف شکارچی در استان ایلام

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ایلام از دستگیری سه متخلف شکارچی در مناطق شهرستان دهلران خبر داد.

قاسم دیانت طلب در گفتگو با خبرنگار از دستگیری سه متخلف شکارچی در مناطق شهرستان دهلران خبر داد و گفت: ماموران اجرایی این شهرستان ضمن گشت و کنترل در زیستگاه های حائز اهمیت حوزه استحفاظی توانستند سه نفر متخلف شکارچی را درمنطقه بوستان زرین آباد و منطقه " کاور" دستگیر کنند.

وی  با بیان اینکه متخلفین با استفاده از اسلحه اقدام به شکار غیر مجاز سه قطعه تیهو و یک قطعه کبوتر کرده بودند، افزود: ضمن تشکیل پرونده و تنظیم صورت مجلس متخلفین دستگیر شده به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

وی ابراز امیدواری کرد با همکاری سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی و مردم بتوان عرصه های طبیعی و زیست محیطی را برای نسل آینده حفظ کرد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه شکار و صید غیر مجاز مراتب را به اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام با شماره تلفن 3332286-3331804 گزارش دهند.

کد مطلب 1257786

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