2 واحد مرکز جمع آوری شیر خام در تبریز پلمپ شد

بهراد زندیه در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز، با اعلام کرد : در راستای فعالیت اکیپ های ویژه نظارت بر شیر خام استان، دو واحد مرکز جمع آوری شیر خام در شهرستان تبریز به دلیل تخلفات بهداشتی بعد از اخذ دستور مراجع قضایی پلمپ شدند .

زندیه در این رابطه به مدیران مراکز جمع آوری شیر خام استان در خصوص رعایت ضوابط بهداشتی و تکمیل تجهیزات طبق دستورالعمل نظارت بهداشتی شیر خام سازمان دامپزشکی کشور هشدار داد.

مدیر کل دامپزشکی تاکید کرد : اولویت اصلی این اداره کل در حوزه بهداشت شیر خام عمل به دستورالعمل های نظارت بهداشتی شیر خام سازمان دامپزشکی کشور است .