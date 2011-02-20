امضای قراردادهای بلند مدت صادرات پتروشیمی با چین

عادل نژادسلیم در گفتگو با مهر با اشاره به گذشت دو ماه از آغاز تولید پلی اتیلن سبک از مجتمع پتروشیمی امیرکبیر، گفت: در این مدت بیش از 30 هزار تن محصول در این واحد تولید شده که بخشی از آن به خارج از کشور صادر شده است.

مدیر عامل مجتمع پتروشیمی امیرکبیر از صدور بیش از 10 هزار تن پلی اتیلن به کشورهای ترکیه، چین و کره جنوبی خبر داد و افزود: به زودی قراردادهای بلندی مدتی با چین و کره جنوبی برای صادرات ماهانه 24 هزار تن پلی اتیلن امضا خواهد شد.

وی بازگشت سرمایه طرح پلی اتیلن سبک پتروشیمی امیرکبیر را 420 میلیون دلار در سال اعلام کرد و افزود: این در حالی است که برای ساخت این واحد پتروشیمی تنها 230 میلیون یورو سرمایه گذاری انجام شده است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه با خروج بازل آلمان به عنوان صاحب لیسانس این طرح پتروشیمی اما امکان راه اندازی این پروژه با مشارکت متخصصان داخلی فراهم شد، بیان کرد: با راه اندازی این واحد جدید در مجموع ظرفیت تولید پلی اتیلن پتروشیمی امیرکبیر به حدود 740 هزار تن در سال افزایش یافته است.

نژادسلیم با اعلام اینکه هم اکنون پتروشیمی امیرکبیر بزرگترین تولیدکننده پلی اتیلن ایران به شمار می رود، خاطر نشان کرد: واحد جدید این مجتمع پتروشیمی از ظرفیت تولید 300 هزار تن پلی اتیلن سبک برخوردار است.

به گزارش مهر، عملیات ساخت واحد پلی اتیلن پتروشیمی امیرکبیر از سال 1384 تاکنون ادامه داشته که برای ساخت و راه اندازی این واحد شیمیایی بیش از 300 میلیون دلار سرمایه گذاری شده است.



لیسانس و مهندسی اصولی این پروژه پتروشیمی توسط شرکتهای بازل و تکنی مونت ایتالیا، مهندسی تفصیلی و تدارکات توسط دایلم کره جنوبی و پیمانکاران داخلی، ساخت عمده تجهیزات توسط سازندگان داخلی انجام شده است.



خوراک این واحد پلی اتیلنی سبک سالانه به میزان 303 هزار تن اتیلن از پتروشیمی امیرکبیر و مارون و 5 هزار تن پروپیلن توسط پتروشیمی امیرکبیر تامین می شود.