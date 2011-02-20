پیش فروش اینترنتی بلیت اتوبوس در مازندران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید رضا نصرالله نژاد، مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان مازندران پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در آستانه نوروز سال 90 و آغاز سفرهای نوروزی، فروش اینترنتی بلیت اتوبوسها از اول تا هفتم اسفندماه سالجاری و پیش فروش بلیت اتوبوسها در استان به صورت حضوری از هشتم اسفند ماه آغاز میشود.
وی خاطر نشان کرد: همشهریان می توانند با مراجعه به پایگاههای اطلاع رسانی،www.mazandsafar.ir وwww.fbt.ir وwww.mosaferyar.ir نسبت به اخذ بلیط اقدام کنند.
وی افزود: طرح جابه جایی مسافرین از 25 اسفند ماه آ غاز میشود و تا نیمه فروردین ماه ادامه دارد.
مدیر کل حمل و نقل و پایانه های مازندران در ادامه چاپ بروشورهای نوروزی و فرم های نظرسنجی جهت توزیع در میان مسافران اتوبوسها به منظور ارزیابی عملکرد فعالان بخش و میزان رضایت مسافران در ایام نوروز، اطلاعرسانی در سطح گسترده از طریق اداره و اصناف و تشکلها برای تهیه بلیت، تشکیل ستاد نوروزی در اداراه کل وفعالیت به صورت شبانهروزی، تسهیل جریان ترافیکی جاده ها برای عبور کاروانهای راهیان نور از موارد پیشبینی شده در راستای اجرای طرح نوروزی 90 دانست.
وی افزود: هماهنگی با دانشگاهها و پادگانها جهت برنامهریزی تعطیلی دانشگاهها و مرخصی سربازان، عدم افزایش نرخ بلیتها در نورو، شناسایی ایام و مسیرهای دارای بیشترین تقاضای سفر و اتخاذ تدابیر لازم جهت بهره برداری از حداکثر ظرفیت ناوگان حمل و نقل عمومی و ناوگان کمکی در صورت نیاز، از دیگر تدابیر پیشبینی شده است.
نصرالله نژاد، کنترل و نظارت محسوس و نامحسوس بر فعالیت شرکتها و رانندگان و نحوه سرویسدهی به مسافران به منظور ارایه خدمات مناسب به مسافران، در نظر گرفتن ابزارهایی همچون تلفن گویا، صندوقهای انتقادات وپیشنهادات، طرح فرمهای نظرسنجی پست جواب قبول برای برقراری ارتباط با مسافران و بهرهگیری از سامانه شماره 3000143 برای درافت نظرات و مشکلات احتمالی استفادهکنندگان از وسایلنقلیه عمومی به صورت شبانهروزی از دیگر تدابیر اندیشیده شده در این راستا ذکر کرد.
وی خاطر نشان کرد: سرویس پیام کوتاه 10000141مرکز مدیریت راههای استان جهت آگاهی سریع و کسب اطلاعات از وقایع و حوادث جاده ای در سطح محورهای استان فعال است.
