بودجه شهرداری مرند آماده تصویب شد

میرسیاوش اسبقیان در گفتگو با خبرنگار مهر در مرند افزود: بیش از 60 درصد این بودجه برای تحقق پروژه های عمرانی و مابقی برای تامین هزینه های جاری شهرداری مرند و سازمان های تابعه پیش بینی شده است.

وی اظهار داشت: احیای بافت فرسوده، تکمیل پروژه های نیمه تمام عمرانی، توسعه فضای سبز، نوسازی مبادی ورودی و خروجی شهر، تجهیز مبلمان شهری، اجرای طرح تفصیلی، تحقق پروژه کارخانه بازیافت زباله و اجرای طرح تقاطع غیرهمسطح شهرک میلاد از مهم ترین اولویت های شهرداری مرند در تدوین بودجه سال 90 است.

سرپرست شهرداری مرند تاکید کرد: بودجه سال 90 شهرداری مرند با محوریت تبیین اهداف قانون هدفمندسازی یارانه ها و حمایت از ساختار اداری و خدماتی سازمان های تابعه تدوین شده است.

به گفته اسبقیان، بودجه امسال شهرداری مرند 180 میلیارد ریال بود که تا کنون 85 درصد از این بودجه تحقق پیدا کرده است.

وی اظهار امیدواری کرد، 15 درصد بودجه تحقق نیافته شهرداری مرند تا تیر سال آینده که پایان سال مالی محسوب می شود محقق شود.