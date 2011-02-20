پیش فروش بلیط های نوروزی در گیلان آغاز شد

سید عزیز جیفرودی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پیش فروش بلیط های مسافری از اول تا هفتم اسفندماه سال جاری بصورت اینترنتی صورت می گیرد وهم استانی ها می توانند از طریق این اداره کل www.gilanrmto. ir که به درگاه های فروش بلیط اینترنتی استان و کشور لینک شده است، نسبت به تهیه بلیط به مقاصد مدنظر اقدام کنند.

وی ادامه داد: در ضمن ازهشتم تا بیست و چهارم اسفند ماه سال جاری نیز هموطنان می توانند بلیط های نوروزی را از طریق پایانه های عمومی دفاتر فروش بلیط در سطح شهر تهیه کنند.

مدیرکل پایانه های گیلان گفت: با هدف رفاه حال مسافران نوروزی ضمن نظارت برعملکرد شرکت ها وموسسات حمل ونقل مسافری با تشکیل ستاد جابجایی مسافران نوروزی آماده ارائه خدمت به هموطنان است.

وی خاطر نشان کرد: در طرح جابجایی مسافران نوروزی طی سال گذشته در مجموع افزون بر یک میلیون نفر مسافر ازسوی ناوگان عمومی استان جابجا شدند که پیش بینی می شود امسال میزان جابجایی مسافران در ایام نوروزی رشد قابل توجهی داشته باشند.

جیفرودی اظهارامیدواری کرد: با رعایت قوانین و مقررات از سوی رانندگان کمترین موارد بروز حوادث رانندگی در طول ایام نوروزی امسال رخ دهد.

وی ادامه داد: با توجه به هماهنگی های انجام گرفته با دستگاه ها و سازمان های دولتی در صورت نیاز از ناوگان تحت پوشش آنها برای جابجایی مسافران نوروزی استفاده خواهد شد.

مدیرکل پایانه های گیلان گفت: از هموطنانی که طی این ایام قصد سفر به مناطق مختلف را دارند خواست با برنامه ریزی برای سفر و تهیه بلیط از مراجعه ناگهانی و بدون برنامه ریزی با پایانه های مسافری خودداری کرده و با این کاردست اندرکاران حمل و نقل استان را در خصوص پیش بینی ناوگان مورد نیاز وتامین آن یاری کنند.

وی تاکید کرد: در طول این ایام ستاد مستقر در اداره کل حمل ونقل و پایانه های گیلان با شماره تماس 7220154، کانون انجمن های صنفی حمل ونقل مسافر با شماره تلفن 2229112 و سامانه پایام کوتاه به شماره 3000765655 و نیزنمایندگان این اداره کل مستقر در پایانه های مسافربری استان آماده دریافت نظرات هموطنان و رسیدگی به شکایات است.