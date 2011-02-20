درخواست لاریجانی از نمایندگان برای بررسی بودجه 90 در کمترین زمان

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه پس از تحویل لایحه بودجه 90 که از سوی رئیس جمهور ارائه شد، خطاب به نمایندگان گفت: ما امروز بودجه سال 90 را خدمت نمایندگان توزیع می کنیم و چون 10 روز برای بررسی نمایندگان فرصت است بنابراین نمایندگان از امروز کار بررسی و مطالعه این لایحه را آغاز کرده و پیشنهادات خود را ارائه دهند.

وی از نمایندگان خواست به دلیل ذیق وقت همکاری کرده تا از زمان استفاده بیشتری شود.

رئیس مجلس همچنین از کمیسیون های تخصصی خواست تا کارشان را از امروز با توجه به کوتاه بودن زمان آغاز کنند و به جای 15 روز حداکثر ظرف 12 روز کار بررسی را انجام دهند تا زودتر بحث بودجه در صحن مجلس مطرح شود.

لاریجانی همچنین از نمایندگان مجلس خواست کمیسیون تلفیق را هر چه زودتر تشکیل داده و همزمان با رسیدگی بودجه در کمیسیون های تخصصی کمیسیون تلفیق نیز تشکیل شود تا بحث کلیات این لایحه در این کمیسیون آغاز شود.

رئیس مجلس گفت: تلاش می کنیم کار بررسی بودجه با سرعت بیشتری پیش برود. هر چند به خاطر تاخیر در ارائه بودجه، زمان ما کوتاه است تلاش کمیسیون ها این باشد که از فرصت بهره گیرند.