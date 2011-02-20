۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۰۰

3 مرکز توانبخشی معلولان در گلستان راه اندازی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون بهزیستی گلستان گفت: تاکنون سه مرکز توانبخشی ویژه معلولان در استان راه اندازی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد سلطانی پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه مرام افتتاح مرکز توانبخشی معلولان کلاله افزود: پیش از این این مرکز در شهرهای گنبد و گرگان راه اندازی شده بود.

وی اظهار داشت: مراکز سیار ویزیت مددجوان و نیازمندان در شهرهای محروم و کمتر توسعه یافته استان راه اندازی می شود.

 سلطانی گفت:  این طرح در شهرهای کممتر توسعه یافته نظیر کلاله اجرا خواهد شد و راه اندازی آن در دست برنامه است.

وی اظهار داشت: با تشکیل اکیپ های ویژه ویزیت دیگر نیازی به مراجعه مدجویان به مراکز درمانی نیست و این گروهها به منزل مددجو برای ویزیت مراجعه می کنند.
 
وی خاطرنشان کرد: این مراکز دارای پرسنل مختلفی نظیر پزشک است و به بیماران و نیازمندان خدمات می دهند.
