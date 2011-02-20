3 مرکز توانبخشی معلولان در گلستان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد سلطانی پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه مرام افتتاح مرکز توانبخشی معلولان کلاله افزود: پیش از این این مرکز در شهرهای گنبد و گرگان راه اندازی شده بود.

وی اظهار داشت: مراکز سیار ویزیت مددجوان و نیازمندان در شهرهای محروم و کمتر توسعه یافته استان راه اندازی می شود.

سلطانی گفت: این طرح در شهرهای کممتر توسعه یافته نظیر کلاله اجرا خواهد شد و راه اندازی آن در دست برنامه است.

وی اظهار داشت: با تشکیل اکیپ های ویژه ویزیت دیگر نیازی به مراجعه مدجویان به مراکز درمانی نیست و این گروهها به منزل مددجو برای ویزیت مراجعه می کنند.

وی خاطرنشان کرد: این مراکز دارای پرسنل مختلفی نظیر پزشک است و به بیماران و نیازمندان خدمات می دهند.