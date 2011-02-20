جامعه دانشگاهی کشور خواستار محاکمه متخلفان قانونی 25 بهمن شد

به گزارش خبرگزاری مهر جامعه دانشگاهی کشور در محکومیت فتنه 25 بهمن و شهادت 2 دانشجوی مسلمان به دست عوامل گروهک تروریستی منافقین بیانیه ای صادر کردند که متن کامل آن به شرح ذیل است

بسم الله الرحمن الرحیم

اتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِیبَنَّ الَّذِینَ ظَلَمُواْ مِنکُمْ خَآصَّةً (سوره الأنفال آیه 25)



دانشجویان و دانشگاهیان سرافراز ایران؛

درود بیکران الهی بر شما مجاهدان راه خدا و پیشگامان نهضت جهانی اسلام که در 22 بهمن 57 حماسه آفریدید و در 22 بهمن 1389 سالگرد انقلاب شکوهمند خود را همزمان با ملت عزیز مصر جشن پیروزی گرفتید.

امروز نهضت ملت‌های مسلمان با الهام از الگوی انقلاب اسلامی در ایران رو به گسترش است و شرایط خاص کشور و منطقه و جهان همه ایجاب می‌نماید مردم مسلمان و انقلابی، خصوصاً دانشجویان و دانشگاهیان فرهیخته و ولایتمدار ایران اسلامی با هوشیاری و بصیرت، از دستاوردهای انقلاب اسلامی با جدیت هر چه تمام‌تر مراقبت نموده و با تداوم حضور حماسی خود در صحنه بر امید و پایداری ملت‌های بر پا خواسته در مقابل زمامداران نالایق و حکومت‌های وابسته به بیگانه بیفزایند.

با درک چنین ضرورتی دانشجویان و دانشگاهیان دانشگاه‌های ایران اسلامی همگام با ملت مسلمان ایران باشکوه‌تر از سال‌های گذشته، یکپارچه و متحد در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن 1389 حضور یافتند اما با کمال تأسف سران فتنه به دلیل عدم بصیرت، طعمه دسیسه‌ها و وسوسه‌های اجانب و ایادی مزدور آنها قرار گرفتند و آتش فتنه‌ای را دامن زدند که به گمان باطل خود، شعله‌های آن بر خرمن انقلاب افتد و آمال شیطانی استکبار جهانی را تحقق بخشد.

یُرِیدُونَ لِیُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ کَرِهَ الْکَافِرُونَ (سوره الصف آیه 8)

متأسفانه در پی این حرکت کور و بی‌منطق، دو تن از دانشجویان مورد هدف منافقین کور دل دشمنان نظام جمهوری اسلامی واقع گردیدند. جامعه دانشگاهی کشور ضمن محکومیت جریان فتنه در کشور از دستگاه قضایی مصرانه می‌خواهد با متخلفان از قوانین، برخورد قاطع و عادلانه نماید و همچنین از مسئولین محترم کشور می‌خواهد سیاست حمایت از مطالبات به حق کشورهای اسلامی را در حق تعیین سرنوشت و حاکمیت ملی و قطع ایادی بیگانگان تداوم بخشند.

