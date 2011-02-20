۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۱۸

سرمایه گذاری هزار میلیارد ریالی در شهرکها و نواحی صنعتی استان ایلام

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی ایلام از سرمایه گذاری یک هزار و 65 میلیارد ریالی در شهرکها و نواحی صنعتی این استان خبر داد.

نادر رضایی منش در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام گفت: امسال شرکت شهرکهای صنعتی ایلام 16 فقره قرارداد با متقاضیان احداث واحد تولیدی در شهرکها و نواحی صنعتی استان منعقد کرده است که سه طرح از این تعداد جزء طرحهای آمایشی و بزرگ صنعتی هستند.

وی افزود: این سه طرح بزرگ صنعتی که عبارتند از شرکت نونا نیواد آریا ، ماداکتو استیل کرد و کوشاب غرب بیش از 900 میلیارد ریال در شهرکهای صنعتی دهلران، دره شهر و ناحیه صنعتی شباب سرمایه گذاری می کنند.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی ایلام گفت: با بهره برداری از این تعداد واحد تولیدی در شهرکها و نواحی صنعتی استان برای 520 نفر از جوانان جویای کاری استان فرصت شغلی ایجاد می شود.

به گفته وی میزان استقبال سرمایه گذاران برای احداث واحد صنعتی امسال نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته به طوریکه مقدار زمین واگذار شده در این مدت 280 درصد رشد داشته است.

رضایی منش اظهار داشت: سال تنها 7.2هکتار زمین واگذار شده بود در حالیکه این میزان در سال جاری به 14.8 هکتار افزایش یافته است.

کد مطلب 1257804

