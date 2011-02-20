مازندران استان معین توزیع پرتقال کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی وفایی نژاد پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه آغاز اجرای طرح نظارتی نوروزی مازندران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طرح نظارتی در دو بخش تنظیم بازار کالا و خدمات و نظارت بر اماکن تولیدی و خدماتی همه ساله قبل از شروع سال جدید در دستور کار سازمان بازرگانی قرار می گیرد.



وی خاطر نشان کرد: کالاهای اساسی و ضروری برای روزهای پایان سال تامین شده و هیچ مشکلی در خرید شهروندان برای تهیه میوه و تره بار، گوشت قرمز، مرغ نیست و در قالب کالا برگ روغن نباتی، شکر، برنج نخواهد بود.



وی یاداور شد: مازندران در توزیع پرتقال کشور استان معیین انتخاب شده است و بیش از 60 هزار تن پرتقال در بسته های پنج تا هفت کیلویی به کل کشور فرستاده خواهد شد و تا به امروزهفت هزار تن به 15 استان کشور فرستاده شده است.



رئیس سازمان بازرگانی مازندران افزود: برای کنترل بازار و استفاده مردم از گوشت مرغ با کشتارگاههای مازندران قرارداد بیش از دو هزار تن گوشت مرغ منعقد شده است.

وی از برگزاری نمایشگاههای عرضه کالا در 19 شهر مازندران خبر داد و بیان داشت: در هر شهر یک نمایشگاه برای خرید شهروندان برگزار خواهد شد که عرضه کالا توسط واحدهای تولیدی با 15 تا20 درصد زیر قیمت بازار خواهد بود و تا 28 اسفند ادامه خواهد داشت.



وفایی نژاد، نظارت ویژه را در روزهای پایانی سال جدی دانست و اظهار داشت: با بسیج امکانات و نیروی انسانی سازمان بازرگانی و کمک مجامع امورصنفی و اتحادیه های مختلف درقالب 150 تیم بازرسی مسولیت نظارت بر واحدهای تولیدی، توزیعی و اقتصادی انجام خواهد شد.