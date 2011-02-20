فروش بلیت سفرهای نوروزی در قم آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، قاسم باقری ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: فروش بلیت سفرهای نوروزی ناوگان حمل و نقل از یکم تا هفتم اسفندماه به صورت اینترنتی انجام می شود و علاقه مندان می توانند با مراجعه به سایت اینترنتی www.safar724.ir نسبت به تهیه بلیت اقدام کنند.



قاسم باقری با اشاره به متقاضیانی که دسترسی به اینترنت شخصی ندارند، افزود: در حال حاضر 33 دفتر پیشخوان دولت در سطح شهر و بخشهای استان و 7 آژانس مسافرتی، خدمات فروش اینترنتی بلیت را ارایه می کنند.



وی اضافه کرد: دومین مرحله از پیش فروش بلیت نوروزی به صورت حضوری از 8 اسفندماه آغاز و تا 24 همین ماه ادامه خواهد داشت.



نصب دو وب کیوسک برای تهیه بلیت اینترنتی



باقری با بیان این مطلب که یک هزار و 283 وسیله نقلیه اعم از اتوبوس، مینی بوس، سواری و سواری ون وظیفه خدمات رسانی به مسافرین را در طول ایام تعطیلات نوروز به عهده دارند، از نصب دو دستگاه وب کیوسک در مراکز جمعیتی استان خبر داد و اظهار داشت: متقاضیان می توانند از طریق این وب کیوسکها و پرداخت از طریق کارتهای اعتباری عضو شبکه شتاب، بلیت مورد نیاز خود را تهیه کنند.



وی اظهار داشت: بعد از پایان طرح پیش فروش بلیت سفرهای نوروزی، متقاضیان می توانند با مراجعه حضوری به دفاتر فروش و نمایندگیهای شرکتهای حمل و نقل مسافر و پایگاه اینترنتی اعلام شده، بلیت مورد نیاز خود را تهیه کنند.



باقری گفت: به منظور رسیدگی به تخلفات احتمالی، دو سامانه پیام کوتاه 3000143 و 30001432 به صورت شبانه روزی آماده دریافت انتقادات و پیشنهادات مسافرین است.