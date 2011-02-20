زیباسازی شهرستان ملکشاهی برای ایام نوروز آغاز شد

فرماندار شهرستان ملکشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام گفت: در این جلسه مقرر شد شهرداران ارکواز و دلگشا اقدام به تنظیف و زیباسازی ورودی و خروجی شهر کنند.
نصرالهی افزود: همچنین این شهرداران موظف شدند نسبت به نصب بنر و پلاکارد خیر مقدم به مسافران و گردشگران ورودی به شهرستان در سطح شهر اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه جاده مواصلاتی گنبد پیر محمد به مهران جز حوزه استحفاظی راه و ترابری شهرستان مهران محسوب میشود مقرر شد مراتب از طریق مدیر کل راه و ترابری استان در راستای لکهگیری، آسفالت و شانهسازی راه مذکور اقدامات لازم به عمل آید.
این مسئول در شهرستان ملکشاهی ادامه داد: شهرداران ارکواز و دلگشا ترتیبی اتخاذ میدهند تا ضمن هماهنگی با پیمانکار پروژه گاز رسانی در خصوص اولویت راههای اصلی از پانزدهم اسفندماه سال جاری تا پانزدهم دی ماه سال آینده عملیات حفاری در مسیرهای اصلی را متوقف کنند.
فرماندار ملکشاهی اظهار داشت: به منظور رفاه حال مسافران و تهیه نان با پخت مرغوب و داغ تعدادی از متصدیان واحدهای نانوایی موظف به پخت نان برای میهمانان و مسافران نوروزی به صورت تمام وقت شدند.
ایلام - خبرگزاری مهر: تنظیف و زیبا سازی شهرستان ملکشاهی برای ایام نوروز در جلسه ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی شهرستان به تصویب و آغاز شد.
فرماندار شهرستان ملکشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام گفت: در این جلسه مقرر شد شهرداران ارکواز و دلگشا اقدام به تنظیف و زیباسازی ورودی و خروجی شهر کنند.
نظر شما