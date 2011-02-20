معارف ناب شیعی نباید مغفول بماند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی، در مراسم رونمایی از نرم افزار جامع فقه اهل بیت(ع) 2 که در محل سالن همایش‌های مرکز کامپیوتری تحقیقات علوم اسلامی نور برگزار شد، اظهار داشت: هر چه برنامه‌های تولید نرم افزار‌ها، بیشتر توسعه پیدا کند و زمینه آشنایی مردم و حوزه‌ها به فقه اهل بیت(ع) بیشتر شود، موجب افتخار و سرافرازی جامعه و رضایت امام زمان(عج) خواهد بود.



وی تصریح کرد: این گونه نرم افزار‌ها برای تحصیل، تحقیق، مطالعه، تدریس و...، بسیار مؤثر خواهد بود و نبود آن با توجه به شرایطی که بر دنیا حاکم است، نقصی برای روحانیت و حوزه‌های علمیه محسوب می‌شود.



وی با بیان اینکه از دست اندرکاران تهیه نرم افزار جامع فقه اهل بیت(ع) 2، ‌‌نهایت تشکر را دارم، تصریح کرد: معتقدم آن چیزی که اهمیت داشته و باید به آن توجه کرد، توسعه و ترویج معارف اهل بیت(ع) متناسب با شرایط روز است.



این مرجع تقلید خاطرنشان کرد: مدرسه فقه، مدرسه‌ای است که تعلق به اهل بیت(ع) دارد؛ چرا که امامان باقر‌(ع) و صادق‌(ع) زحمات زیادی را برای آن کشیده‌اند تا اینکه امروز به دست ما رسیده است؛ بنابراین برای اینکه فقه عظیم اهل بیت‌(ع) را به دنیا معرفی کنیم، باید تلاش گسترده‌ای را صورت دهیم.



وی خاطرنشان کرد: فراهم کردن زمینه آشنایی حوزه‌های علمیه و روحانیت شیعه با فقه اهل بیت(ع) کار بزرگی است که رضایت امام زمان‌(عج) را در پی دارد.



آیت الله صافی گلپایگانی در ادامه افزود: اصلاً اصالت حوزه‌های علمیه تشیع، فقه و معرفت حلال و حرام است که حضرت رسول (ص) نیز روی آن تأکید داشتند.



استاد برجسته حوزه با تأکید بر مفید بودن نرم افزار جامع فقه اهل بیت‌(ع)، افزود: با تولید این نرم افزار‌ها، در دنیایی که به سرعت در حال توسعه و پیشرفت است، معارف اسلامی ترویج می‌یابد.



این مرجع تقلید خاطرنشان کرد: باید کتابهایی مانند نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و... که جزو ذخایر علمی تشیع محسوب می‌شود نیز با تبدیل به نرم افزارهایی مانند نرم افزار جامع فقه اهل بیت‌(ع)، در اختیار مردم قرار گیرد تا به سهولت از معارف غنی موجود در آن‌ها استفاده کنند.



وی با اشاره به وجود سه هزار کتاب فقهی در نرم افزار جامع فقه اهل بیت‌(ع)، ابراز داشت: این امکان که در یک نرم افزاری سه هزار جلد کتاب فقهی وجود داشته باشد که روحانیون و طلاب به راحتی به آن دسترسی داشته باشند، نه تنها در گذشته وجود نداشت بلکه حتی برای یافتن هر مطلبی شاید مشکلات بسیاری سر راه محقق و پژوهشگران قرار داشت.



آیت الله صافی گلپایگانی با بیان مجدد این نکته که تولید نرم افزار جامع فقه اهل بیت‌(ع)، کاری بسیار بزرگ و قابل تقدیر است، گفت: باید از تولید اینگونه نرم افزار‌ها استقبال کرده و نگذاریم معارف ناب اسلامی و مکتب تشیع در دنیای پیشرفته امروز مغفول بماند.



این مرجع تقلید در پایان گفت: با تولید نرم افزار جامع فقه اهل بیت(ع) 2، حداقل در زمینه فقه، حجت بر طلاب و روحانیون حوزه‌های علمیه تمام شده است؛ از این رو اگر محققین برجسته‌ای در این زمینه رشد نکنند، عذری پذیرفته نخواهد بود.



نرم افزار فقه جامع اهل بیت‌(ع) 2 ، محتوی بیش از 3 هزار جلد از 410 مؤلف است



لازم به ذکر است، نرم افزار فقه جامع اهل بیت‌(ع) 2، که توسط مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور و در مدت 7 سال تهیه شده است، دارای محتوایی متفاوت نسبت به سایر نرم افزار‌ها از جمله داشتن متن کامل 1250عنوان کتاب و رساله فقهی در بیش از 3 هزار جلد از 410 مؤلف، متن 14دوره لغت نامه به همراه 9 دوره اصطلاحات فقهی و اصولی و متن کامل قرآن کریم با رسم الخط نیریزی و عثمان طه به همراه ترجمه است.



از قابلیت‌های نرم افزار فقه جامع اهل بیت (ع) 2، ایجاد می‌زهای پژوهشی مستقل و مدیریت آن‌ها، ارتباط بیش از 1600 جلد متن با شرح، حاشیه و ترجمه، انتخاب شرح‌های دلخواه و مقایسه با متن مورد نظر، دسترسی به مطالب از طریق فهرست درختی و گزینشی، نمایش متن کتب به همراه امکان مقایسه متن یک یا دو کتاب با یکدیگر، مرتب سازی کتاب‌ها بر اساس عنوان کتاب، نام کتاب، نام مؤلف جلد، تاریخ، موضوع و زبان، دستیابی به کتب بر مبنای موضوعاتی چون آیات الاحکام، فقه روایی، فقه استدلالی، فقه مقارن، فقه فتوایی، قواعد فقهیه، منابع فقه و تاریخ فقه و فق‌ها و... است.



همچنین کل صفحات نرم افزار فقه جامع اهل بیت (ع) 2، یک میلیون و صد و سی و پنج هزار و دویست و هفتاد و پنج صفحه است که از یک هزار و 64عنوان کتاب عربی و 187عنوان کتاب فارسی در زمینه فقه استفاده شده است.