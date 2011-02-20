جشنواره شیوه های نوین در آموزش معارف دین در زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، امراله حسنی پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران به گرامیداشت سالروز تاسیس ستاد عالی کانونهای مساجد اشاره کرد و گفت: در همین راستا برنامه های مختلفی در سطح استان اجرا خواهد شد.

حسنی، برپایی جشنواره هنرهای تجسمی، نشریات تجربی و جشنواره شیوه های نوین در آموزش معارف دین را از دیگر برنامه های دبیرخانه عنوان کرد.

وی به حمایت های مالی دبیرخانه از کانون های فرهنگی و هنری اشاره کرد و گفت: در صورتی که برنامه های اجرایی منطبق بر فعالیت های دبیرخانه باشد، از آنان حمایت خواهد شد.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان زنجان خاطرنشان کرد: طرحهای قابل اجرا برای تامین و جذب اعتبار به کمیته حمایت از موسسات فرهنگی و مراکز دینی کشور ارجاع داده می شود.

حسنی به برگزاری دوره های آموزشی ویژه مدیران مسئول کانونها اشاره کرد و اظهار داشت: این دوره ها موجب ارتقا آگاهی و بینش مدیران مسئول می شود.

وی اصول و شیوه های نوین در جذب جوانان و نوجوانان به فعالیتهای فرهنگی و هنری در مسجد، ارتباط موثر و اصول مدیریت را از سرفصل های این دوره آموزشی عنوان کرد.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان زنجان گفت: در همین راستاسومین دوره آموزشی مدیران مسئول کانون های مساجد دیروز در فرهنگسرای امام خمینی (ره) خرمدره برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه این دوره آموزشی با حضور بیش از 14 تن از مدیران مسئول کانونهای فرهنگی و هنری مساجد شهرستان خرمدره برگزار شد، خاطرنشان کرد: این دوره ها با هدف آشنایی مدیران مسئول با راهکارهای جذب جوانان به مساجد برگزار می شود.