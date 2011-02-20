جشنواره "بازیهای سنتی استان زنجان" در طارم برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، رقیه صفاری پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: این جشنواره به منظور احیای بازی های سنتی و محلی استان زنجان و همچنین شناساندن و انتقال فرهنگ اصیل این استان به نسل جوان برگزار می شود.

صفاری افزود: در جشنواره بازی های سنتی و محلی استان زنجان که در ایام عید نوروز برگزار می شود، تمامی اهالی روستای ارشت طارم حضور فعال دارند.

وی با اشاره به دیگر فعالیت های کانون شهید آوینی، ادامه داد: انجام فعالیت های مختلف از قبیل فعالیت کتابخانه ای، برگزاری مراسمات ملی و مذهبی، برگزاری کلاس های علمی و هنری به منظور ارتقاء سطح علمی دانش آموزان و اجرای مسابقات ورزشی، برخی از فعالیت های این کانون است.

مدیر مسئول کانون فرهنگی هنری شهید آوینی طارم، هدف از تأسیس کانون های فرهنگی هنری مساجد را ایجاد ارتباط مستمر جوانان با مساجد دانست و اظهار داشت: ارتباط جوانان با مساجد باعث تربیت دینی و ارتقاء سطح فرهنگی آنان و پاسداری از آرمان های امام (ره) و انقلاب اسلامی می شود که مهم ترین هدف کانون های فرهنگی هنری مساجد همین امر است.

صفاری به بیان نقش کانون های فرهنگی هنری در جذب و سازمان دهی جوانان پرداخت و اشاره کرد: کانون های فرهنگی هنری مساجد با انجام کارهای فرهنگی، هنری، ورزشی و با ایجاد نشاط و هیجان در بین جوانان و نوجوانان توانسته گامی در جهت جذب جوانان به مساجد بردارد.

وی به مشکلات کانون شهید آوینی اشاره کرد و گفت: به دلیل عدم گازکشی به روستای ارشت طارم، کانون شهید آوینی با مشکل تأمین سوخت در زمستان مواجه است، همچنین عدم داشتن تجهیزات و امکانات اولیه مورد نیاز، یکی دیگر از مشکلات این کانون است.

مدیر مسئول کانون شهید آوینی طارم تصریح کرد: کانونهای فرهنگی هنری مساجد می توانند با ایجاد ارتباط مستمر با روحانی و هیئت امنای مساجد و آشنا ساختن جوانان و نوجوانان با آموزه های دینی، مذهبی و انجام کارهای فرهنگی در راستای مقابله با نهاجم فرهنگی دشمن گام مؤثری بردارند.