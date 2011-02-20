به گزارش خبرنگار مهر، بهترین تیم ملی فوتسال جهان برای رویارویی با تیم ملی فوتسال ایران ساعت یک و سی دقیقه بامداد روز دوشنبه با پروازی از ترکیه به تهران خواهد آمد. براساس برنامه این تیم پس از ورود به ایران مستقیما از فرودگاه امام خمینی (ره) به اصفهان می رود تا در این شهر سه دیدار دوستانه با تیم ملی ایران و تیمی منتخب از بازیکنان اصفهانی برگزار کند.

تیم ملی فوتسال برزیل در روزهای دوشنبه و سه شنبه در سالن پیروزی اصفهان تمرینات خود را برگزار می کند و روز چهارشنبه در اولین دیدار تدارکاتی‌اش در اصفهان مقابل تیم ملی فوتسال کشورمان صف آرایی خواهد کرد.

روز پنجشنبه پنجم اسفندماه نیز تیمی منتخب از بازیکنان تیم‌های فوتسال اصفهانی رودرروی قهرمان جهان قرار می گیرد و با دیدار مقابل تیم ملی فوتسال کشورمان در روز شنبه هفتم اسفندماه برزیلی‌ها اصفهان و کشورمان را ترک می کنند. تمامی این دیدارها در سالن پیروزی اصفهان برگزار خواهد شد.