بودجه 539 هزار میلیارد تومانی رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری لایحه بودجه سال آینده کل کشور را امروز به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است.

گزارش مهر حاکی از آن است که حجم کل بودجه سال 90 حدود 539 هزار میلیارد تومان است که از این رقم، نزدیک به 177 هزار میلیارد تومان به بودجه عمومی دولت مربوط می شود.

برهمین اساس، در این لایحه حدود 362 هزار میلیارد تومان بودجه برای شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در نظر گرفته شده است.

حجم کل قانون بودجه سال 88 بیش از 368 هزار میلیارد تومان بوده است که از این میزان، بیش از 252.5 هزار میلیارد تومان آن به بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مربوط می شود، همچنین حجم بودجه عمومی در قانون بودجه سالجاری بیش از 127 هزار میلیارد تومان بوده است.

دولت درآمد بالایی از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی و سایر کالاها در لایحه بودجه سال 90 کل کشور پیش بینی کرده است که برهمین اساس، حجم بودجه افزایش زیادی نسبت به قانون بودجه سالجاری نشان می دهد.