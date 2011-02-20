برنامه های فرهنگی استقبال از بهار در شرق تهران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غفار رضوانی با اعلام این مطلب گفت: رسیدگی به وضعیت زنان سرپرست خانوار، برگزاری مسابقات ورزشی در سطح محلات، برگزاری مراسم روز درختکاری در مدارس تحت عنوان دوست سبز، نصب بنرهای فرهنگی با هدف ترویج شعائر اسلامی و با رویکرد استقبال از بهار، برگزاری مراسم یادبود پنج شنبه آخر سال، اجرای طرح سفره طبیعت به مناسبت روز طبیعت، تشکیل کمیته خیرین، برگزاری گرامی داشت سالروز استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی و... از جمله ویژه برنامه های معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه 8 در طرح استقبال از بهار است.

وی با اشاره به اجرای ویژه برنامه های بهار با مسجد افزود: با هدف نظافت و آراستگی مساجد در هفته پایانی سال، مساجد شرق تهران غبارروبی می شود.

رضوانی گفت: گردشگری ویژه ایتام، دیدار با خانواده شهدا، توزیع بسته های فرهنگی، راه اندازی غرفه فرهنگی در میادین تره بار، هماهنگی با نانواییها و سوپر مارکتها حداقل در هر محله جهت ارائه خدمات رایگان از دیگر برنامه های طرح استقبال از بهار در شهرداری منطقه 8 است.

وی با اشاره به اجرای طرح هبه در منطقه 8 افزود: این طرح با مشارکت شهروندان در شرق تهران اجرا می شود.

رضوانی در ادامه گفت: به منظور رفاه حال مسافران نوروزی، بوستانهای منطقه 8 جهت اسکان آنان نیز آماده سازی می شود.