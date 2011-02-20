دو سوداگر مرگ در اصفهان اعدام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر از اصفهان به نقل از روابط عمومی دادگستری اصفهان، همزمان با اجرای طرح ضربتی قوه قضاییه و وزارت دادگستری در برخورد با عوامل فروش مواد مخدر در کشور، صبح امروز دو سوداگر مرگ که چندی پیش در اصفهان دستگیر شده بودند، در محوطه زندان مرکزی اصفهان اعدام شدند.

بر اساس این گزارش، محکوم علیه اول رمضان- ج و محکوم علیه دوم نثار- م در رابطه با نگهداری یک کیلو و 967 سانت هرویین فشرده (کراک) به اعدام محکوم شده بودند.

پس از اتخاذ این حکم از سوی دادگاه، این رأی مورد تأیید دیوان عالی کشور قرار گرفت و به این ترتیب هر دو محکوم صبح امروز و پس از آنکه در خواست عفوشان در دو نوبت مورد مخالفت قرار گرفت، پس از طی مراحل و تشریفات قانونی به دار مجازات آویخته شدند.