اقدام عملی ما برای پرهیز از اختلاف افکنی این بوده که کاری نکنیم

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور در حاشیه حضور در جلسه علنی مجلس در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری بر وحدت میان سران قوا و اینکه نباید سران قوا علیه یکدیگر صحبت کنند اقدام عملی ریاست جمهوری در این زمینه چه بوده است گفت: رهبری گفته اند کاری نکنید و چون گفته اند کاری نکنید ما هم کاری نکرده ایم.

وی در پاسخ به اصرار خبرنگار مهر مبنی بر اینکه اقدامات عملی شما در این راستا چه بوده گفت: گفته اند کاری نکنید حالا شما می پرسید که چه کرده اید؟

رئیس جمهور تاکید کرد: اقدام عملی ریاست جمهوری این بوده که کاری انجام ندهد. انشاءالله در آینده نزدیک نشست خبری می گذاریم و موضوعات را توضیح می دهیم.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه ممنوعیت شهرک سازی در اسرائیل وتو شده است، گفت: در این باره نشست خبری می گذاریم زیرا اگر امروز بخواهم توضیح دهم به همه سئوالات باید پاسخ دهم.

رئیس جمهور همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه چه فعالیت هایی برای جوانان در کشور انجام شده است، گفت: فعالیت های بسیار زیادی در کشور برای جوانان انجام شده است.