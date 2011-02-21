به گزارش خبرنگار مهر، کاظم رجبی در بازی های پاراآسیایی گوانگجو در دسته فوق سنگین وزنه برداری به مدال نقره رسید. علی سعیدلو، رئیس سازمان تربیت بدنی، پیش از این وعده داده که پاداش ورزشکاران سالم و معلول یکسان خواهد بود.

در مراسم تجلیل از مدال آوران بازی های آسیایی 2010، به ورزشکاران طلایی 150 سکه بهار آزادی ، به ورزشکاران نقره ای 75 سکه بهار آزادی و به ورزشکاران برنزی نیز 50 سکه بهار آزادی از سوی سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران اهدا شد اما پاداش مدال آوران پاراآسیایی با گذشت بیش از دو ماه هنوز به آنها پرداخت نشده است.

رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وقتی در بازی های پاراآسیایی مدال کسب کردیم مسئولان سازمان تربیت بدنی گفتند خیلی زود پاداش های ما را پرداخت می کنند اما آنها فقط پاداش ورزشکاران سالم را خیلی زود به آنها پرداخت کردند. می ترسم همینطوری پیش برویم پاداش هایمان را فراموش کنند و یا آن را قسط بندی کنند.

مدال آور نقره ای بازی های پاراآسیایی گوانگجو در ادامه اظهار داشت: سال رو به تمام شدن است در حالی که ما در سال 1389 مدال آورده ایم و باید پاداش های خود را امسال بگیریم و نه سال دیگر. بسیاری از بچه ها بر روی این پاداش ها حساب باز کرده اند اما پرداخت با تاخیر آنها، نگرانشان کرده است.

