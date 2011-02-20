17 نفر از پرسنل مرزبانی سروآباد گرفتار در برف نجات یافتند

آرش زره تن لهونی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج گفت: این افراد در عملیات نجات گران جمعیت هلال احمر کردستان به وسیله بالگردی با هماهنگی جمعیت هلال احمر کرمانشاه ظهر شنبه طی دو ساعت جستجو نجات یافته به مراکز بهداشتی و درمانی انتقال پیدا کردند.

وی با اشاره به اینکه عملیات امداد و نجات افراد گرفتار شده در برف و کولاک با گزارش واصله از نیروی انتظامی آغاز شد، اظهار داشت: با گزارش اولیه نیروی انتظامی اکیپ امدادی متشکل از یک بالگرد امدادی و تعداد هشت نجاتگر از جمعیت هلال احمر کردستان به محل سانحه اعزام شدند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان کردستان خاطر نشان کرد: چهار نفر از نیروهای مرزبانی شهرستان سرو آباد که در برجک گرفتار برف و کولاک شده و 13 نفر دیگر از پرسنل همان پاسگاه که جهت امداد رسانی به افراد دیگر در محل حضور پیدا کرده بودند، در برف و کولاک گرفتار شدند که امکان نجات از راه زمینی مقدور نبود و به وسیله بالگرد و طی سه سورت پرواز و با شرایط سخت به شهرستان مریوان منتقل شدند.

زره تن لهونی با اشاره به وضعیت عمومی افراد نجات یافته اشاره کرد و افزود: افراد نجات یافته با انتقال به مراکز بهداشتی و درمانی تحت مداوا قرار گرفته و وضعیت عمومی آنها رضایت بخش و مطلوب است.

وی در پایان گفت: جمعیت هلال احمر استان کردستان با تشکیل اکیپ های زمستانی آماده کمک به مردم این استان است و تاکنون در شرایط مختلف اقداماتی مشابه را به مردم کردستان ارائه کرده است.

