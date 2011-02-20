گفتمانهای دینی در گناباد با استقبال مردم روبرو شد

حجت الاسلام عباسعلی فاطمی در گفتگو با خبرنگار مهر در گناباد اظهار داشت: دور جدید گفتمانهای دینی با موضوع نماز، خانواده، تربیت فرزندان و کسب و کار اسلامی در حال برگزاری است.

وی افزود: دو گفتمان بازار اسلامی ویژه اصناف و برگزاری جلسه با اولیاء دانش آموزان و با همکاری آموزش و پرورش از جمله این محافل است که با استقبال روبرو شد.

فاطمی افزود: به زودی سی‏ دی این گفتمانها برای استفاده عمومی در اختیار مراکز مختلف فرهنگی قرار خواهد گرفت.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی همچنین از برگزاری هشتمین جلسه کانون مداحان این شهرستان خبر داد.