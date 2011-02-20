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۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۰۰

گفتمانهای دینی در گناباد با استقبال مردم روبرو شد

گفتمانهای دینی در گناباد با استقبال مردم روبرو شد

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی گناباد گفت: استقبال از گفتمانهای دینی در این شهرستان بسیار خوب بوده و اکثر شرکت کنندگان خواستار ادامه این نشست های مذهبی هستند.

حجت الاسلام عباسعلی فاطمی در  گفتگو با خبرنگار مهر در گناباد اظهار داشت: دور جدید گفتمانهای دینی با موضوع نماز، خانواده، تربیت فرزندان و کسب و کار اسلامی در حال برگزاری است.

وی افزود: دو گفتمان بازار اسلامی ویژه اصناف و برگزاری جلسه با اولیاء دانش آموزان و با همکاری آموزش و پرورش از جمله این محافل است که با استقبال روبرو شد.

فاطمی افزود: به زودی سی‏ دی این گفتمانها برای استفاده عمومی در اختیار مراکز مختلف فرهنگی قرار خواهد گرفت.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی همچنین از برگزاری هشتمین جلسه کانون مداحان این شهرستان خبر داد.

کد مطلب 1257839

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