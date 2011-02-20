به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله علی افتخاری که از شاگردان حضرات آیات بروجردی، امام خمینی و گلپایگانی (ره) بود، حدود 60 سال همراه و ملازم مرحوم آیت‌الله العظمی گلپایگانی‌(ره) بود شامگاه شنبه در کاظمین دار فانی را وداع گفت.



آیت الله افتخاری در نجف به خاک سپرده می‌شود



به گزارش مرکز خبر حوزه، در پی درگذشت آیت الله شیخ‌علی افتخاری گلپایگانی، برخی علمای اعلام و اساتید حوزه با حضور در بیت آن عالم ربانی به بازماندگان تسلیت گفتند.



حضرات آیات گرامی، احمدی فقیه و شب‌زنده‌دار و حجت الاسلام ملکا رئیس دفتر مقام معظم رهبری در قم، نمایندگانی از بیوت مراجع تقلید و روحانی و عده‌ای از فضلا و اساتید حوزه ضمن تسلیت به بازماندگان برای شادی روح آن عالم وارسته طلب مغفرت کردند.



بر پایه این گزارش، مقدمات تشییع و تدفین پیکر آیت الله افتخاری در شهر نجف در حال انجام است.



گفتنی است، این عالم ربانی که جهت زیارت عتبات عالیات به کشور عراق سفر کرده بود، شب گذشته پس از زیارت بارگاه مقدس و ملکوتی حضرت امام موسی کاظم (ع) و امام جواد (ع) بر اثر عارضه قلبی درگذشت.



آن مرحوم عضو هیئت استفتای دفتر آیت الله العظمی بهجت و دفتر مقام معظم رهبری در قم بود و سال‌ها امامت جماعت مسجد مدرسه آیت الله العظمی گلپایگانی را بر عهده داشت.