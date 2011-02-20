50 ایستگاه جدید اتوبوس در کرج نصب می شود

مهرداد کیانی ظهر یکشنبه در حاشیه مراسم رونمایی از اولین ایستگاه مکانیزه در مقابل تالار شهیدان نژاد فلاح به خبرنگار مهر در کرج، اظهار داشت: نصب ایستگاههای جدید و بازسازی ایستگاههای قدیمی از جمله برنامه های سازمان اتوبوسرانی بود که با جدیت در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود:‌ نصب و راه اندازی هر یک از ایستگاههای مکانیزه اتوبوس 300 میلیون ریال هزینه در بردارد که به طور کامل با مشارکت بخش خصوصی اجرا می شود.

این مسئول با اشاره به اینکه بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته طی دو سال آینده 400 ایستگاه اتوبوس مکانیزه و معمولی در کرج نصب و راه اندازی می شود، خاطر نشان کرد: برای تحقق این مهم اعتباری معادل چهار تا هفت میلیارد تومان پیش بینی شده است که با سرمایه گذاری بخش خصوصی محقق خواهد شد.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی کرج و حومه یادآور شد: در حال حاضر یک هزار ایستگاه اتوبوس در کلانشهر کرج وجود دارد که بخشی از آنها نیاز به بازسازی و نوسازی دارند.

وی تاکید کرد: قرارداد احداث ایستگاههای جدید اتوبوس در راستای انعقاد قرارداد بلیت الکترونیک است که پس از رفع ایرادات آن فعال خواهد شد.

به گفته کیانی، نصب LCD جهت نمایش های الکترونیکی و پیام های شهروندی، سیستم سرمایش و گرمایش، دربهای هوشمند برقی، شیشه های سکوریت، دوربین مدار بسته، نمای داخلی PVC، تابلوهای تبلیغاتی متحرک، باجه فروش کارت الکترونیک از جمله مشخصه های ایستگاههای مکانیزه جدید اتوبوس در کرج است.