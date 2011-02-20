نمایشگاه بین المللی کشاورزی مشهد به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مدیر عامل نمایشگاه بین المللی مشهد ظهر یکشنبه در آیین اختتامیه این نمایشگاه بین المللی، اظهار داشت: در مدت چهار روز برگزاری این دو نمایشگاه بیش از 30 هزار بازدید کننده متخصص و غیر متخصص از جدید ترین دستاورده های علمی و تکنولوژیکی بخش کشاورزی بازدید کردند.

محمد سیدی که در جمع شرکت های برتر و نمونه این نمایشگاه سخن می گفت، ادامه داد: در این دوره علاوه بر حضور متخصصان حوزه کشاورزی، جمعیت قابل توجهی از علاقه مندان به علوم کاشت، داشت و برداشت از نمایشگاه بازدید کردند که نسبت به سال های گذشته رشد قابل قبولی داشته است.

مدیر عامل نمایشگاه بین المللی مشهد، افزود: در ششمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی ایران در مشهد، بیش از 200 شرکت داخلی و خارجی در مساحت 11هزار متر مربع فضای نمایشگاهی جدید ترین دستاورده های خود در حوزه سیستم های آبیاری، کشت های گلخانه ای، سازه ها و تاسیسات گلخانه ای، مکانیزاسیون کشاورزی، ادوات کشاورزی و باغبانی، تجهیزات آزمایشگاهی و نهاده های کشاورزی را به نمایش گذاشتند.



سید محمد طباطبایی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی نیز ضمن تاکید بر حرکت بخش کشاورزی به سمت فعالیت های دانش بنیان اظهار داشت: اعتبارات خوبی برای اجرای سیستم های نوین آبیاری اختصاص داده شده است و کشاورزان باید از این موقعیت به خوبی بهره برداری کنند.

وی با اشاره به پوشش 900 هزار هکتار از زمین های زراعی خراسان رضوی توسط سیستم های آبیاری نوین طی 15 سال گذشته افزود: در سال جاری 40 هزار هکتار به زمین های تحت پوشش سیستم های آبیاری نوین در استان افزوده می شود.