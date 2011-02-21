به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، علی فرهادی عصر یکشنبه با حضور در صحن علنی شورای اسلامی شیراز گفت: پدیده ازدواج دختران ایرانی با اتباع بیگانه مشکلی بزرگ است که متاسفانه امروز شاهد این اتفاق در این استان هستیم بدون اینکه کسی از عواقب وحشتناک آن مطلع باشد.

وی ادامه داد: این ازدواج در آینده فرزندان بی هویت، بیماری و از دست دادن تابعیت زن ایرانی را به همراه دارد.

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی فارس تاکید کرد: حضور این افراد در سطح شهر و استان تهدیدی بزرگ برای سلامت و فرهنگ است و می توان اتباع بیگانه را دلیلی برای برخی از دیگر از مشکلات جامعه از جمله مسکن و اشتغال عنوان کرد.

فرهادی تصریح کرد: امروز مشکلات اتباع بیگانه بدون مجوز فراتراز مباحث فرهنگی و اقتصادی است.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه برای مقابله با این پدیده تمامی ارگانها باید فعالیت جدی را آغاز کنند، گفت: اگر همگان منتظر هستند که یک ارگان و یا سازمان به تنهایی مشکل اتباع را برطرف کند به طور یقین چنین اتفاقی روی نخواهد داد چراکه هر سازمان و دستگاهی وظایف خاص خود را دارد.

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی فارس یادآور شد: ورود اتباع بیگانه که حدود 30 سال است روی داده به راحتی قابل کنترل نیست و اگر ما خواهان این حرکت هستیم باید شورای شهر به عنوان نمایندگان مردم وارد بحث جدی شود و با امکاناتی که در اختیار دارد ما را برای مقابله و جلوگیری از ورود بیشتر اتباع بیگانه به شیراز یاری کند.