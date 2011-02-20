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۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۳۵

فتحی:

کانونهای مساجد زنجان با کمبود فضا و تجهیزات مواجه هستند

کانونهای مساجد زنجان با کمبود فضا و تجهیزات مواجه هستند

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر مسئول کانون فرهنگی هنری بعثت ابهر و رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان زنجان گفت: کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان زنجان با کمبود فضا، تجهیزات و امکانات مواجه هستند که این امر باعث می شود که کانو های فرهنگی هنری به برخی از اهداف خود نرسند.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد فتحی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برخی از مشکلات کانونهای فرهنگی هنری مساجد اظهار داشت: جایگاه بالا و ارزشمند مساجد از قدیم درایران و در کل دنیای اسلام اثبات شده است بنابراین یکی از پایگاه های اصلی ومردمی در بررسی مسائل سیاسی، اجتماعی و دینی، مساجد و کانون های فرهنگی هنری مساجد هستند.

وی، کانون های فرهنگی هنری مساجد را یکی از مراکز ارتقای سطح فرهنگی و دینی مردم دانست و عنوان کرد: کانون های فرهنگی هنری در کنار مساجد، عامل اصلی جذب و ترغیب کودکان، نوجوانان وجوانان به مساجد و ارتقاء سطح فرهنگی و دینی جامعه است.

مدیر مسئول کانون فرهنگی هنری بعثت ابهرتصریح کرد: وجود کانون های فرهنگی هنری، در کنار مساجد یکی از نقاط قوت این مراکز است چرا که با حضور تمامی اقشار جامعه در مساجد و با آموزش مسائل دینی، اخلاقی و تربیتی در راستای حفظ آرمان ها و اهداف انقلاب اسلامی، جایی برای توطئه و تهاجم فرهنگی دشمن باقی نمی ماند.

فتحی، از برگزاری سلسله نشست های جوانان و مسجد با عنوان "جنگ نرم" از اول اسفند امسال ویژه اعضای این کانون خبر داد.

وی بابیان اهداف برگزاری سلسله نشست های جوانان و مسجد، افزود: این نشست ها به منظور آشنایی جوانان با اهداف و توطئه های دشمنان و بالا بردن سطح آگاهی وبصیرت جوانان و نوجوانان برگزار می شود.

کد مطلب 1257852

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