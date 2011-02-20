کانونهای مساجد زنجان با کمبود فضا و تجهیزات مواجه هستند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد فتحی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برخی از مشکلات کانونهای فرهنگی هنری مساجد اظهار داشت: جایگاه بالا و ارزشمند مساجد از قدیم درایران و در کل دنیای اسلام اثبات شده است بنابراین یکی از پایگاه های اصلی ومردمی در بررسی مسائل سیاسی، اجتماعی و دینی، مساجد و کانون های فرهنگی هنری مساجد هستند.

وی، کانون های فرهنگی هنری مساجد را یکی از مراکز ارتقای سطح فرهنگی و دینی مردم دانست و عنوان کرد: کانون های فرهنگی هنری در کنار مساجد، عامل اصلی جذب و ترغیب کودکان، نوجوانان وجوانان به مساجد و ارتقاء سطح فرهنگی و دینی جامعه است.

مدیر مسئول کانون فرهنگی هنری بعثت ابهرتصریح کرد: وجود کانون های فرهنگی هنری، در کنار مساجد یکی از نقاط قوت این مراکز است چرا که با حضور تمامی اقشار جامعه در مساجد و با آموزش مسائل دینی، اخلاقی و تربیتی در راستای حفظ آرمان ها و اهداف انقلاب اسلامی، جایی برای توطئه و تهاجم فرهنگی دشمن باقی نمی ماند.

فتحی، از برگزاری سلسله نشست های جوانان و مسجد با عنوان "جنگ نرم" از اول اسفند امسال ویژه اعضای این کانون خبر داد.

وی بابیان اهداف برگزاری سلسله نشست های جوانان و مسجد، افزود: این نشست ها به منظور آشنایی جوانان با اهداف و توطئه های دشمنان و بالا بردن سطح آگاهی وبصیرت جوانان و نوجوانان برگزار می شود.