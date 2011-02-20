فرصت دو ساله برای اجرای بیانیه اجلاس زنان در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم مجتهدزاده روز یکشنبه در نشست شورای هماهنگی مشاوران امور زنان در استانداریهای سراسر کشور و مشاوران زنان در وزارتخانه ها با اشاره به برگزاری سومین اجلاس امور زنان متشکل از نمایندگان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در آذر ماه امسال در تهران گفت: تحکیم و تقویت بنیان خانواده یکی از اولویتهای این اجلاس بود.

وی افزود: تعمیق باورهای دینی زنان، زمینه سازی جهت حضور فعال تر زنان در عرصه های سیاسی، علمی و فرهنگی و ارائه الگو از زنان مسلمان د رایران و جهان از اولویتهای سومین اجلاس امور زنان بود.

مجتهدزاده این اجلاس را فرصتی برای ارائه توانمندیهای زنان دانست و افزود: تشکیل کمیته زن، خانواده و اقتصاد در این اجلاس چشم اندازی برای خانواده و اقتصاد در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی بود.

وی با اشاره به بیانیه پایانی اجلاس امور زنان در سه حوزه مفهومی، ساختاری و سیاسی بیان داشت: تاکید بر نقش تربیتی زنان، اذعان به وجود کاستی در شاخصه های توسعه در جهان و رفع آنها با توجه به ویژگیهای فرهنگی اسلامی، تاکید بر جامعیت آموزه های دینی و لزوم توجه به محرومیت زنان مسلمان از موارد مورد توجه این اجلاس در حوزه مفهومی بود.

رئیس مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری تدوین نقشه راه برای احیای حقوق بشر و زنان در کشورهای اسلامی را از مبحث ساختاری این بیانیه اعلام کرد و گفت: یکی از پیشنهادات مهم این بیانیه که به عنوان سندی رسمی در سازمان کنفرانس اسلامی به تصویب رسید افزایش مشارکت زنان در اصلاح الگوی مصرف است.

مجتهد زاده گفت: بند 40 بیانیه اجلاس امور زنان در تهران از دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی خواسته است در جهت عملیاتی کردن بندهای بیانیه بعد از دو سال باید در این مورد گزارشی ارئه دهد.