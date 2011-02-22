به گزارش خبرنگار مهر، هر ساله و از زمانی که خرید تضمینی برخی از محصولات کشاورزی اجرایی می‌شود، در تعیین قیمت و زمان اعلام نرخ خرید تضمینی میان متولیان بخش خصوصی و مسئولان دولتی اختلافاتی وجود داشته است.

در واقع ماه های پایانی هر سال از سوی تولیدکنندگان بهترین زمان برای اعلام نرخ خرید تضمینی به حساب می آیند اما همچنان از سوی مسئولان دولتی این نرخ تعیین نشده است.

یکی از بخشهایی که در سالهای اخیر بیشترین اعتراض را درنحوه محاسبه نرخ خرید تضمینی و اعلام آن داشته است، چایکاران هستند که در سایه واردات چای خارجی و تغییر ذائقه مردم، روزهای نه چندان خوبی را می گذارنند.

سال گذشته در همین روزها رئیس اتحادیه چایکاران با گلایه نسبت به نرخ خرید تضمینی چای، درخواست 7 درصد افزایش قیمت را از دولت کرده بود اما باوجودی که این موضوع در جلسه ای که با حضور معاون اول رئیس جمهور و استاندار برگزار شده بود مورد موافقت قرار گرفت اما هیچگاه اجرایی نشد.

در سالجاری بهای برگ سبز چای درجه یک 290 تومان و درجه دو 540 تومان تعیین شده بود که کشاورزان نسبت به این قیمت اعتراضاتی داشتند.

پیشنهاد چایکاران برای افزایش نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای

چایکاران به سبب پایین بودن نرخ خرید تضمینی و نبود بازار مناسب چای ایرانی در داخل، با مشکلات معیشتی و مالی فراوانی روبرو هستند و باوجودی که سعی شده با حمایت از کارخانجات فرآوری چای، بخشی از بازار از دست رفته بازگردد اما بازهم این قشر از کشاورزان با مشکلات مالی روبرو هستند.

هنوز هم در ماه پایانی سال، نرخ خرید تضمینی چای اعلام نشده است و کشاورزان نسبت به منابع مالی خود در سال آینده اطلاعی ندارند. رئیس اتحادیه چایکاران در گفتگو با مهر با بیان اینکه باید هم اکنون نرخ خرید تضمینی چای اعلام می شد گفت: فعلا در این خصوص موضوعی اعلام نشده است البته وعده های قبلی هم محقق نشده است.

ایرج هوسمی با اشاره به پیشنهاد چایکاران برای نرخ خرید تضمینی در سال جاری، اظهار داشت: چایکاران برای برگ سبز درجه یک مبلغ 1200 تومان و برای برگ سبز درجه 2 مبلغ 750 تومان را پیشنهاد می کنند.

وی به ضرورت افزایش درآمد کشاورزان و توان مالی آنها اشاره کرد و گفت: اگر نرخ خرید تضمینی افزایش یابد کشاورزان می توانند با تسویه بدهی های خود به سیستم بانکی، تسهیلات دریافت کنند و وضیعت باغات خود را بهبود ببخشند.