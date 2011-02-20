6 میلیارد ریال برای پروژه های راه و ترابری رشت سرمایه گذاری شد

غلامعلی نیک فهم در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: بهسازی و آسفالت راه روستایی حشکوا به طول 3.5 کیلومتر با اعتباری حدود دو میلیارد و 400 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی واستانی اجرا و چهار روستا با 316 خانوار از راه مناسب آسفالته بهره ‌مند شدند.

وی عنوان کرد: علاوه بر این بهسازی و آسفالت راه روستایی آقا سید محمود به طول یک کیلومتر، بهسازی، آسفالت راه روستایی نو اسطلخ به طول 1.5 کیلومترو بهسازی وآسفالت راه روستایی گیلاوندان به طول 1.5 کیلومتر در مجموع با اعتباری حدود دو میلیارد و 800 میلیون ریال اجرا و بیش از 9 روستا با 410 خانوار از راه آسفالته بهره ‌مند شدند.

رئیس راه و ترابری رشت همچنین از ساخت یک دستگاه پل عابر پیاده در بزرگراه رشت - امامزاده هاشم (ع) اشاره کرد و گفت: با توجه به آمارحوادث ناشی از تصادف عابران پیاده و راکبان موتورسیکلت در استان یکی از راهکارها ایمن ‌سازی محورها، ساخت پل عابر پیاده است.

وی ادامه داد: با این هدف اداره راه و ترابری رشت با کار کارشناسی و مطالعات اساسی اقدام به ساخت پل عابر پیاده در منطقه گلسرگ در بزرگراه رشت - امامزاده هاشم (ع) با اعتباری حدود 800 میلیون ریال کرد.