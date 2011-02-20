طرح ویژه نظارتی ایام نوروز در گیلان آغاز شد

محمد فیض در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این طرح به منظور جلوگیری از افزایش بی رویه نرخ کالا و خدمات با توجه به فرارسیدن سال نو و افزایش تقاضای عمومی برای خرید کالا و استفاده از بسیاری از خدمات اجرا می شود.

وی خاطرنشان کرد: تداوم اعمال سیاست های تنظیم بازار، نظارت و کنترل قیمت ها، با توجه به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و لزوم نظارت بیشتر بر بازار از دیگر اهداف اجرای این طرح است.



معاون بازرگانی گیلان گفت: طرح ویژه نظارتی ایام نوروز از ابتدای اسفند ماه امسال آغاز و تا ۲۰ فروردین ماه سال آینده ادامه خواهد داشت.



وی بیان داشت: تمرکز بازرسی‌ها در روند اجرای این طرح بر ارقام پرتقاضا از قبیل پوشاک، کیف و کفش، مواد غذایی، مواد پروتئینی، میوه و تره بار، قندو شکر، روغن، غلات و حبوبات، ‌آجیل و خشکبار و شیرینی خواهد بود.



فیض ادامه داد: ‌در بخش خدمات نیز رستوران‌ ها، مراکز تفریحی، ‌ورزشی و فرهنگی و مذهبی در اولویت کنترل و بازرسی قرار خواهند داشت.