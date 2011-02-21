اسلالوم نیاز به پیست تخصصی دارد/ برای المپیک برنامه داریم

مصطفی ثمری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: هنوز کار احداث پیست‌های رشته اسلالوم در ایران شروع نشده است و مسئولان تنها تصمیم به ساخت دو پیست در استان چهارمحال و بختیاری و شهر مراغه گرفته‌اند.

وی افزود: برآورد بودجه این دو پیست صورت گرفته است و تنها منتظر انجام هماهنگی‌های بعدی بین مسئولان مربوطه هستیم. این دو مجموعه در مسیر رودخانه احداث شده و تقریبا پیست طبیعی هستند و تنها بخشی از موانع آن باید تعبیه شود. هزینه احداث این پیست‌ها نزدیک به 200 تا 300 میلیون تومان می شود.

مربی تیم ملی اسلالوم کشورمان خاطرنشان کرد: آب‌های خروشان برای پیشرفت نیاز به پیست تخصصی دارد. رئیس فدراسیون قایقرانی به جد دنبال این مسئله است تا بتواند مجوز ساخت این پیست را در مجاورت دریاچه آزادی تهران دریافت کند. ساخت این پیست به دست یک شرکت ایرانی و با هزینه زیادی صورت می گیرد.

وی ادامه داد: ما در سالی قرار داریم که باید خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا و جهان به منظور دریافت سهمیه المپیک لندن آماده کنیم. ساخت و احداث پیست‌های تخصصی مصنوعی یا طبیعی می تواند کمک زیادی به پیشرفت این رشته کند.

ثمری تصریح کرد: با پایان یافتن فصل سرما برنامه اردوها و تمرینات تیم ملی و مسابقات کشوری به اجرا در می آید. در نظر داریم تا طبق تقویم پیشنهادی اولین اردوی تیم ملی را در فروردین ماه سال آینده برپا کنیم.